La purga diplomática: Javier Milei desplazará a otros dos funcionarios de Cancillería

Según pudo saber Letra P , la decisión está tomada desde hace algunos días y en cuestión de horas se formalizarán los cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto . El entorno presidencial acusa a los funcionarios de no responder a las ordenes del jefe de Estado, quien tiene una especial atención en la política exterior.

Tanto Levaggi como Torres Lépori ya tienen reemplazos, afirman en la Casa Rosada. Si bien sus nombres todavía no trascendieron, en el oficialismo remarcan que fueron seleccionados por el denominado triangulo de hierro presidencial, por lo que se acrecienta aún más el poder de Karina y Caputo en el Palacio San Martín .

En algunos de los despachos más encumbrados de Balcarce 50 explican que los cambios se deben a que no respondían a la línea política de La Libertad Avanza, que desde el 10 de diciembre pasado intenta reforzar su perfil conservador al rechazar tanto la Agenda 20230 como el Pacto del Futuro que promueve Naciones Unidas. "La purga es ideológica", justificó las decisiones un alto funcionario del Gobierno.

Aún así, esta voz libertaria se encargó de aclarar que no pretenden desplazar funcionarios de Cancillería por su pasado político, si no, más bien, por si acatan o no las directrices. De hecho suelen ponderar el cambio de postura que tuvo el representante permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra, el embajador Carlos Foradori al respecto: "Entendió que debía defender la vida desde la concepción y la idea de la patria potestad porque así lo quería el Presidente. Dio un gran discurso, todo lo contrario a Levaggi y Torres Lépori".

La crítica contra Levaggi hace especial hincapié a su exposición ante la cumbre climática que se realizó en Dubái en diciembre último. Su discurso, así como sus declaraciones mediáticas posteriores, todavía resuenan en los pasillos de la Casa Rosada. "Argentina va a seguir comprometida con el acuerdo de París", dijo en aquél momento la funcionaria con fecha de expiración, una frase totalmente opuesta no sólo a lo que mencionó Milei en su campaña, si no también a las órdenes que le implantaron El Jefe y Caputo.

La Casa Rosada y la relevancia de la política exterior

Los detalles también son importantes para la cúpula libertaria. De ahí que al inicio de la gestión se haya evaluado también correr a Mondino, no tanto por sus posturas en materia diplomática, sino más bien por desmanejos en su agenda y reiterados errores en su comunicación interna. De hecho, una de las primeras alarmas se encendió la tarde en que, a principios de junio, Milei suspendió a último momento su presencia en un evento organizado por la Cancillería para evitar un encuentro con representantes de Palestina.

Ni Mondino, ni los encargados del protocolo, le habían advertido al Presidente en aquella oportunidad que se sentaría próximo al encargado de negocios de la Embajada de Palestina, Alhalabi M. A. Riyad, justo cuando más necesitaba mostrar que Argentina acompañaba a Israel y sus políticas sin fisuras.

66e834620f8ff.jpg Nahuel Sotelo, el secretario de Culto y Civilización de Javier Milei, en uno de los palcos del Congreso.

La Casa Rosada intentó ocultar el malestar del mandatario con la canciller y atribuyó la ausencia presidencial al acto a problemas de agenda. Sin embargo, tiempo después fuentes gubernamentales admitieron las diferencias con Mondino, a quien bajaron de buena parte de los viajes al exterior y le intervinieron el ministerio con nuevos funcionarios.

A pesar de esta intromisión en el organigrama, con aquellos cortocircuitos atrás, en Balcarce 50 afirman que Mondino sigue firme en su cargo.