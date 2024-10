Combativos vs. dialoguistas: las listas de CFK y Quintela replican la interna sindical

Junto al poderoso gremio de mecánicos, CFK también abrió lugares para otro de los sindicalistas más cercanos a la ex presidente de la CGT, el titular de la UOM Abel Furlán. El también diputado nacional es uno de los que presiona para que la CGT avance en un tercer paro contra el gobierno libertario.

Vanesa Siley, del gremio de judiciales que integra la Corriente Federal, y el estatal de ATE Capital Daniel Catalano son los otros dos dirigentes gremiales con lugares de peso en la lista de CFK.

Pablo Moyano, sin lugares

Con esos nombres, CFK volvió a apoyarse en los sectores que forman parte de su estructura política. Todos alejados y críticos de la actual conducción de la CGT. La semana pasada, la central obrera tomó postura en la interna del PJ con un documento en el que pareció marcarle la cancha a la ex presidenta a través de frases como “Sólo con nombres propios no alcanza. No es con personalismos que vamos a recuperar la confianza ciudadana”.

En declaraciones periodísticas, varios de sus referentes ya salieron a pedir que sea “un gobernador” el que encabece la renovación en el PJ. Como gesto de distancia con CFK, además, la CGT en pleno desembarcó la semana pasada en el acto por el Día de la Lealtad que encabezó Kicillof en Berisso.

Con todo, no abrió lugares -como se especulaba- para Pablo Moyano, a quien recibió días atrás en sus oficinas del Instituto Patria. El camionero parece moverse en vaivén en la interna del peronismo. La semana pasada estuvo con Kicillof, pero salió con un diplomático pedido de unidad para evitar la confrontación interna.

La lista de Ricardo Quintela

En contraposición, Quintela privilegió para el cupo sindical a dirigentes del ala dialoguista de la CGT. En la boleta de “Federales: un grito de Corazón”, el casillero más importante dentro de los gremialistas lo ocupa Mariana Larrea, candidata a vicepresidenta tercera, dirigente de UPCN muy cercana al secretario general del gremio de estatales y hombre fuerte de la mesa de conducción cegetista Andrés Rodríguez.

El otro sector del sindicalismo con espacios de peso en la lista de Quintela es el de las 62 Organizaciones, el espacio político-sindical que conduce José Ibarra, el líder del sindicato de taxistas.