La Pampa: Ceferino Almudévar, el tapado de Sergio Ziliotto que suena como candidato anti-Milei

Ziliotto es el gran elector de las candidaturas de su frente anti-Milei y Almudévar es uno de sus dirigentes más cercanos. Desde ya, no hay ninguna confirmación oficial, pero tampoco desmentida. Las próximas horas demostrarán si la idea de la postulación la engendró solo el entorno del gobernador o si el propio Ziliotto bendice la criatura.

ziliotto y almudevar con clubes Más de cien clubes participaron el martes de un acto para reivindicar las políticas deportivas provinciales. En el centro, sentados juntos, el gobernador Ziliotto y Ceferino Almudévar.

La estrategia del PJ pampeano frente a la votación de octubre es plantear al electorado la opción "La Pampa o Milei". No está definido todavía con qué nombre el frente saldrá a la cancha.

Ziliotto venía manejando la idea de un tapado en algunas de sus conversaciones de mesa chica. Es posible que el nombre se haya escapado pese a sus intenciones de resguardarlo hasta ultimísimo momento. Pero el peronismo está agazapado a espera de que La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio formalicen su estrategia frente a las legislativas y definan el formato de sus alianzas. Ya falta poco, hay plazo hasta el próximo jueves.

El nombre de “Cefe”, como lo conocen todos en La Pampa, se coló con fuerza entre otros que ya venían sonando, como el de la diputada nacional Varinia Marín, que termina su mandato el 10 de diciembre y que ahora también aparece mencionada como posible compañera de lista.

Completan esa nómina hipotética, nunca formalmente bendecida por el gobernador, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales Pascual Fernández; el rector de la Universidad Nacional de La Pampa Oscar Alpa; la intendenta ultravernista de Winifreda, Adriana García y algunas referencias de sectores sindicales.

Aunque Ziliotto dijo en algún momento que si alguien pretendía ser candidato tendría que apartarse del gabinete, Almudévar fue incluido en encuestas del PJ que lo midieron y confirmaron que no es un nombre de alto conocimiento en la ciudadanía, como sí es lo es en el mundillo del deporte, que de todos modos en la provincia es extendido y diverso.

Cefe se pone la camiseta de Sergio Ziliotto

El apellido Martínez Almudévar tiene vínculos históricos con la política y el peronismo. Cefe es una cara relativamente joven en la política, tiene 55 años, es profesor de Educación Física y muy hincha de River. Desde Toay, la ciudad que está a unos pocos kilómetros de la capital Santa Rosa, fue armándose de una plataforma.

almuvevar alvarez ziliotto Ceferino Martínez Almudévar junto al ministro de Desarrollo Social Diego Álvarez y el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, en el acto oficial del martes. FOTO: www.radiokermes.com

Aunque su cercanía afectiva deportiva es el Club Estudiantes de Santa Rosa, en La Pampa es habitual el cruce entre camisetas y geografías. Estuvo en bancos de fútbol y de básquet, con distintos colores.

Empezó a pisar fuerte con la gestión de Ziliotto. Son amigos arrimados también por el deporte. El gobernador es un futbolero de toda la vida. Tejió poder desde ese palo. Fue dirigente de Costa Brava, un equipo popular de General Pico, la segunda ciudad de la provincia. El año pasado lo miraron de reojo porque una serie de arbitrajes beneficiaron al club rojiblanco en el Torneo Federal y hasta el DT mediático Ricardo “Caruso” Lombardi aludió en tono de denuncia a las supuestas influencias del gobernador pampeano.

Almudévar fue empoderándose como subsecretario de Deportes, sobre todo después de la pandemia, tiempo en que el alto perfil y la billetera marcaron su gestión. También tiene presencia en los territorios y un vínculo aceitado con las intendencias, incluso opositoras.

La Pampa es una de las provincias menos pobladas, pero a la vez de las más extensas. Cualquier funcionario provincial que deja las oficinas y recorre pueblos y ciudades será bien visto en los puntos más alejados de la capital. Cefe es de esos, y el deporte también sirve para unir representaciones políticas enfrentadas y clases sociales distintas. En ese marco fue tejiendo, casi sin mirar los escenarios electorales y por afuera del radar más politizado o del marketing electoral.

Reconocimiento en la Patagonia

La buena onda incluyó movimientos de acercamiento cuando en 2019 el secretario de Deportes de la Nación, con el PRO de Mauricio Macri, fue el pampeano Carlos Javier “El Colo” Mac Allister.

Los Mac Allister pisan fuerte en la provincia, entre otras cosas porque gerencian el Club Deportivo Mac Allister, uno de los que estuvo presente en el gran acto de esta semana donde Ziliotto y Almudévar anunciaron una mutimillonaria inversión a favor de las instituciones deportivas locales.

Almudévar también extendió su alto perfil más allá de las fronteras pampeanas y se convirtió en referencia de la Patagonia, donde la organización deportiva desde hace más de 30 años es ejemplo con sus juegos regionales. Cefe tiene contactos nacionales y en estos años puso su alto perfil al servicio de los dardazos a la gestión de Milei.

ceferino_almudevar_ladag-4 Ceferino Martínez Almudévar tiene llegada a las intendencias de distinto color político y sostiene un fuerte discurso anti-Milei. FOTO: www.radiokermes.com

El deporte es, desde ya, uno de los blancos de ataque de la gestión libertaria, sobre todo en el ámbito comunitario y juvenil y especialmente en las provincias. La Pampa resistió y pegó portazos, el último fue el plantón en los Juegos Evita, posicionándose en contra de la decisión nacional de reformular el sentido de esas competencias cuando achicó de modo sensible el presupuesto y la participación.

El área de Deportes de la provincia, incluso, agitó una movida masiva en la que un centenar de clubes y entidades pampeanas se pararon de manos contra la ofensiva en favor de las Sociedades Anónimas Deportivas, impulsada en parte por Milei y algunos de los referentes más importantes de La Libertad Avanza.

“La política deportiva de Nación no existe”, afirma sin medias tintas Almudévar. “La relación con Nación es nula, no sabemos si hay un cono, un maniquí o un secretariosde Deportes, no le conocemos la cara ni la voz”, completó en una clara postura que se afirma en la vereda opuesta a la Casa Rosada y se prepara para la batalla electoral.