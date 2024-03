La oposición a Axel Kicillof en Buenos Aires, un modelo para armar

Tras un final de año convulsionado y con fracturas internas, tanto el ex- Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza dieron luz a diferentes procesos de reestructuración interna, en pos de volver a levantar sus principales banderas, sin dejar de lado las estrategias políticas.

Algunos correligionarios ya miran el calendario y van tachando días para la renovación de autoridades provinciales en el partido centenario, que tendrá una disputa entre todas las expresiones que lo componen: Adelante (Abad), Evolución (Lousteau), quienes responden a Manes y los que siguen al exintendente de San Isidro, Gustavo Posse. La totalidad de sus dirigentes coincide en que lo mejor será una lista de unidad. Parece que no es momento de elecciones. Mucho dependerá, claro, de la postura que tome la UCR respecto del gobierno de Milei. Si su dirigencia sigue abriendo o no la grieta entre los dialoguistas y colaboracionistas con quienes se muestran críticos e intransigentes. En Buenos Aires, por ahora, esa pelea no derrama: todos son opositores a Kicillof.