La motosierra de Javier Milei aterrizó en el aeropuerto de Rosario

El Aeropuerto cumplió su parte, pero el gobierno nacional que encabezaba Alberto Fernández no hizo lo propio. Cuando Javier Milei pasó a ocupar el Sillón de Rivadavia, el proyecto se frenó. De hecho, la obra quedó en un limbo porque ni siquiera estaban nombradas las nuevas autoridades del ORSNA que debían fungir de interlocutores. Recién a fines de abril, el Presidente nombró al contador Pedro Hadida como director. Sin embargo, tampoco hay respuestas.

La decisión de Santa Fe

Como la obra es cada vez más urgente, tras consultarlo con la Casa Gris, el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini decidió avanzar con la obra y que Santa Fe se hiciese cargo de aportar los recursos, al menos en una primera etapa. En septiembre, entonces, se lanzará la licitación para el primer tramo de la obra, que precisa de un desembolso de $8 mil millones ya asegurado por el Tesoro provincial.

¿Qué pasará luego?, preguntó Letra P. “Veremos, si no conseguimos otro tipo de inversor que quiera poner la plata o no la conseguimos en el mercado de capitales, se seguirá haciendo cargo la provincia”, avisaron en Desarrollo Productivo. “La decisión política de hacer la obra está”, aseguraron. Incluso, cuentan que, lógicamente, el Aeropuerto deberá estar cerrado por un tiempo y que por eso la celeridad en la obra será un criterio a tener en cuenta en la licitación. No quieren que ese lapso se estire ni un día más de lo necesario.

Queremos que el @AIR_Rosario juegue un papel destacado en plan que tenemos para que Santa Fe cambie. Junto a @Renataghilotti y a @EstebanBretto1 trabajaremos en sumar rutas para que Rosario se consolide como destino turístico y que el aeropuerto este al servicio de la producción pic.twitter.com/hy9fbO5L10 — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) December 15, 2023

Horizonte judicializado para Javier Milei

El gobierno provincial se lanza con algo a su favor: el convenio que el ORSNA firmó con la gestión anterior está vigente. Santa Fe, a través del Aeropuerto, cumplió con sus obligaciones y es acreedor en ese entendimiento. Tampoco es que hubo una comunicación del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo -de quien depende toda el área de Transporte- desconociendo el convenio, impugnándolo o avisando que Nación no cumpliría. Formalmente no hubo respuestas y, ante ese panorama, avanzó la provincia.

Esa vigencia del convenio implica que quien financie la obra, sea Santa Fe o cualquier otro inversor, después podrá explorar la posibilidad de cobrársela a Nación. Incluso, haciéndole un juicio al Estado. Es una opción que en el gobierno provincial no descartan a futuro. Un detalle lo hace más jugoso: el convenio está firmado por 38 millones de dólares, bastante más de lo que se proyecta como necesario gastar para realizar la obra.