“Una más y no jodemos más, una más y no jodemos más”. Bajo un lluvia intensa, la militancia kirchnerista que se movilizó este jueves a la Plaza de Mayo volvió a pedirle a Cristina Fernández de Kirchner que declinara su decisión de no competir en las elecciones presidenciales. Todas y todos fueron al acto con la ilusión de escuchar aquello que la vicepresidenta rechaza. Después del discurso, los miles de militantes se fueron a sus casas con sensaciones mezcladas.

Las personas que fueron a la Plaza de Mayo para escuchar a la vicepresidenta se fueron en silencio, mojadas y con un sabor agridulce ya que CFK no dejó ninguna definición electoral, pese a que en la previa se especulaba con que la exmandataria daría alguna señal. Lo único certero fue que la vice volvió a dejar en claro que no será candidata. No obstante, la máxima figura del Frente de Todos selló su vínculo emotivo con la militancia. "Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", destacó la vice en su discurso.