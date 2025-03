La Libertad Avanza pide tratar Ficha limpia para embarrar el debate de los pliegos de Lijo y García-Mansilla

Ariel Lijo, en un limbo: el Senado no trata su pliego y la Corte no le tomó juramento.

Victoria Villarruel tiene en sus manos el futuro de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla . Unión por la Patria pidió una sesión el jueves a las 12 para tratarlos, pero la vicepresidenta aún no la citó. Para embarrar la cancha, La Libertad Avanza solicitó abrir el recinto y tratar Ficha limpia y la emergencia para Bahía Blanca.

El primero de esos proyectos es la prohibición de candidaturas a quienes tengan una doble condena por corrupción: una de las damnificadas sería Cristina Fernández de Kirchner . Los 34 votos de UP no alcanzan para frustrar la sanción y en el resto de las bancadas, nadie se pronunció en contra. La ayuda a Bahía Blanca tiene a la kirchnerista Juliana Di Tullio entre las autoras.

En el Senado no confirman si habrá una sesión con temario ampliado o si se dividirán las citaciones. "Las sesiones se convocan cuando quiera ella", respondieron a Letra P desde el entorno de la vicepresidenta, ante la consulta sobre si tomarán en cuenta el pedido de UP, que asegura tener los votos en la cámara alta para voltear a Lijo y García-Mansilla.

La discusión no es nueva: según la interpretación de la titular del Senado, quien lo presida tiene la facultad de citar a sesión cuando lo disponga, sin importar la fecha pedida por los solicitantes. Con esa excusa el año pasado Villarruel ignoró pedidos de UP y hasta se negó a asistir al recinto en una de las sesiones citadas por esa bancada.

Las alternativas de Victoria Villarruel

Como parte de la maniobra, el pedido de sesión de Libertad Avanza, firmado por cinco de sus seis miembros (sólo no suscribió Bartolomé Abdala) no tiene fecha. Por lo tanto, Villarruel podría elegir convocar para el jueves a primera hora y unir los temarios. La indefinición es porque los aliados le piden a la vicepresidenta no citar por los pliegos y convencer a Javier Milei que los retire, trámite que también requiere una votación. "De mínima, queremos dos o tres semanas de tregua", vaticinó un senador radical.