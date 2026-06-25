La Libertad Avanza pide eliminar el receso invernal del Concejo de Rosario: para el PJ, es "vender humo"

La Libertad Avanza pide eliminar el receso invernal del Concejo de Rosario y el PJ lo acusa de vendehumo

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para eliminar el receso de invierno del Concejo Municipal de Rosario y mantener las sesiones durante todo el mes de julio. La iniciativa abrió un cruce con el peronismo : la concejala Norma López rechazó el planteo y lo calificó como una movida “vendehumo”.

El texto es impulsado por el concejal Lautaro Enríquez , uno de los más jóvenes de la historia del cuerpo. La propuesta apunta a modificar el funcionamiento interno del legislativo local para que no se interrumpa la actividad en el recinto y funcione de manera continua hasta diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias.

El concejal y exconductor del Canal 3 de Rosario, Juan Pedro Aleart , salió a defender en los medios el proyecto de su par, quien aún cursa sus estudios de Ciencia Política en la UNR .

El edil libertario sostuvo que la propuesta es “muy simple” y que busca que el Concejo Municipal no frene su funcionamiento, sino que trabaje de corrido todo el año “como cualquier ciudadano en el sector privado”.

El Bloque de LLA en el Concejo de Rosario junto a la diputada Nacional Romina Diez.

Para Aleart , el receso de mitad de año termina funcionando como una herramienta para postergar discusiones que, entiende, ya vienen demoradas dentro del cuerpo. En ese punto, pasó factura contra el oficialismo alineado con el Intendente Pablo Javkin y aseguró que hay proyectos presentados desde diciembre que todavía no llegaron al recinto.

Entre ellos mencionó la iniciativa para prohibir la actividad de los cuidacoches, una propuesta que también se debate en paralelo —aunque auspiciada por Unidos— en la Legislatura provincial.

La posición del peronismo: “No son vacaciones de invierno”

Del otro lado, la concejala Norma López rechazó el planteo libertario y aclaró que el receso de julio no debe confundirse con “vacaciones de invierno” de la política. Según explicó, durante ese período no se realizan las sesiones habituales en el recinto, pero las comisiones siguen funcionando y otras tareas de los ediles continúan.

image Norma López, concejala del peronismo en Rosario.

“Nuestro trabajo no es solo venir al recinto y votar”, afirmó la vicepresidenta del Concejo Municipal, y remarcó que la actividad cotidiana también incluye recorridas por los barrios, reuniones con instituciones, contacto con vecinos y gestiones ante distintas áreas del municipio: “Estamos permanentemente en territorio, escuchando y gestionando”.

De todos modos, López no cerró la puerta a discutir una modificación del reglamento interno, aunque aclaró que la división del año legislativo en dos períodos ordinarios responde a una tradición habitual en los legislativos.

Incluso recordó que años atrás propuso suspender el receso en un contexto excepcional, la pandemia de Covid-19, pero cuestionó el proyecto libertario actual porque considera que busca instalar una polémica artificial. “No me niego al debate. Lo que no me gusta son los proyectos vendehumo”, lanzó.

Además, la concejala sumó otro argumento coyuntural: durante julio están previstas obras en el recinto, por lo que el espacio no podría utilizarse con normalidad.

La respuesta de Aleart y el margen legal para cambiar el receso

Frente a este último argumento, Aleart respondió que esa no puede ser una razón para suspender las sesiones. “Si hay obras en el recinto, se sesiona en otro lado. Son todas excusas”, planteó el concejal libertario.

“Hay concejales que se han transformado en casta por todo el tiempo que han estado dentro del Concejo. La concejal kirchnerista (Norma López) hace más de quince años que está”, disparó contra la edila, en línea con el viejo significante best seller de Javier Milei.

Más allá del cruce político, en La Libertad Avanza remarcan que la modificación es posible porque la nueva Ley de Municipios y Comunas habilita a los concejos a fijar las condiciones de su período de sesiones ordinarias y a definir si este es continuo o se divide en tramos.

El cambio debería hacerse sobre el reglamento interno del Concejo Municipal de Rosario, que hoy organiza las sesiones ordinarias en dos períodos: del 1º de marzo al 10 de julio y del 1º de agosto al 10 de diciembre. Para modificar ese esquema hace falta un proyecto formal ingresado al cuerpo como cualquier otro, el camino que ahora intenta abrir el bloque de LLA.