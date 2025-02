José Luis Espert renovó sus críticas hacia Axel Kicillof: "La gobernación te queda grande"

Live Blog Post

La chicana de Zago, antes de la sesión: "Espero que hoy no se enferme nadie"

En la previa de la sesión por la suspensión de las PASO, un diputado aliado al Gobierno dejó una chicana hacia sus compañeros de recinto.

"Espero que hoy no se enferme nadie. Por favor les pido que no coman nada, que estén todos bien, sanitos y pueden estar sentaditos en las bancas y saquemos algo muy importante, como es el tema de las PASO. La gente está hinchada las guindas de ir a votar 20 veces, de gastar plata que no tenemos o que habría que utilizar para otras cosas", dijo en diálogo con La Red.