La ley de la selva, donde se impone el más fuerte

Desde hace algún tiempo volvieron, como si fueran nuevas o “modernas”, las propuestas de resolver los problemas de la economía “flexibilizando” las “rígidas” leyes laborales que permitieron a las y los trabajadores organizarse en sindicatos y defender en forma conjunta sus derechos. Eso garantizó mejores salarios, mejores condiciones laborales y la posibilidad de no dejar la vida en la fábrica, la oficina o el comercio.

Hasta que las y los trabajadores conquistamos las leyes laborales -que pusieron un límite a ese libre mercado- las jornadas duraban 12 horas o más, el salario era miserable -total, si uno no quiere trabajar por ese dinero siempre hay otro con más necesidad para hacerlo-, no había días de descanso, y si nos accidentábamos o enfermábamos nadie nos pagaba. No existían ni las vacaciones pagas ni la jubilación. Por supuesto, formar un sindicato estaba prohibido, negociar colectivamente era imposible y la huelga era un delito.