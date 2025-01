El presidente de la UCR bonaerense insiste con el desdoblamiento y avisa: "No veo una alianza con Milei"

El presidente de la UCR de Buenos Aires , Miguel Fernández , volvió a insistir este martes con el pedido para que Axel Kicillof separe las elecciones bonaerenses de las nacionales, una idea que madura el Gobierno bonaerense , y advirtió que personalmente no imagina al radicalismo en una alianza electoral con Javier Milei .

-Hay que empezar a discutir los problemas locales y seccionales y no sumirse a los debates nacionales que siempre dejan a la provincia escondida.

-¿Es una postura suya o del partido?

-Surge de las conversaciones individuales que vengo teniendo con dirigentes territoriales e intendentes y que ahora van a seguir con los presidentes de los comité locales. Tenemos que saber cómo ven los armados en los municipios, con un desdoblamiento adquieren otra relevancia.

-¿Una discusión nacional los dejaría más cerca de Milei?

-Hay que discutir los problemas en cada nivel, que son distintos. El ministro de Economía vive hostigando a gobernadores e intendentes. Si alguien administra bien son los intendentes; eso denota un desconocimiento absoluto de los territorios. Invito a cualquier funcionario nacional a ver qué hacen y cómo gestionan los municipios.

miguel_fernandez.jfif Más de 60 exintendentes de la UCR respaldaron la candidatura de Miguel Fernández al comité provincial.

El futuro de la UCR

-¿Está de acuerdo con una alianza UCR-LLA?

-No.

-¿Por qué?

-No coincido con el discurso de Milei. Estoy plenamente de acuerdo que el estado necesita un ordenamiento y un equilibrio fiscal, pero no es la única condición. Cuando cortás con una motosierra, esquivás el debate serio que es el federalismo económico.

-¿Dónde se va a parar la UCR?

-El radicalismo no tiene una voz nacional potente que unifique a todos los radicalismos. Los legisladores votan como les parece: en el Senado, de una manera; los diputados, de otra. Los gobernadores piensan otra cosa.... uno se pregunta si tenemos un partido nacional.

-¿Lo tienen?

-Tenemos la responsabilidad de construir un discurso nacional.

-¿No lo hace Martín Lousteau, titular del partido?

-Los liderazgos tienen una condición básica: te das vuelta y tenés seguidores. Si te das vuelta y no te sigue nadie, no tenés liderazgo. Ese es un problema.

lousteau abad.jpeg Maximiliano Abad y Martín Lousteau.

-¿Qué debería hacer?

-Este es un partido orgánico y es legítimo presidente. Lo que hay que exigir es un debate en el comité nacional para tener una posición más o menos unívoca.

-En la provincia también están divididos.

-Hablé con Claudio Frangul (presidente de uno de los dos bloques radicales en la Legislatura bonaerense) y voy a ir por la unificación.

Alianzas y candidatos 2025

-¿La UCR volvería a ser socio electoral del PRO y otros sectores?

-Antes debemos construir el radicalismo. Me resisto a juntarnos en contra de alguien. Tenemos que pensar a quién queremos representar sin disfrazarnos de lo que no somos.

-¿El radicalismo va a poner candidato propio en 2025?

-Tenemos un escenario difuso porque no sabemos si habrá PASO y si las elecciones serán desdobladas. Pero tenemos que construir buenos candidatos locales, seccionales y nacionales.

Diputados - Sesión veto a universidades Los diputados Facundo Manes y Pablo Juliano, de la UCR blue.

-¿Habla con Facundo Manes?

-Hace mucho que no, pero no hay nadie excluido. No nos damos esos lujos. Ahora, ¿alguien le preguntó si quiere ser candidato? Siempre dice que quiere ser presidente, pero nadie le preguntó si quiere volver a ser diputado.