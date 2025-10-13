La izquierda de Entre Ríos va por el voto trabajador para asomar la cabeza entre el PJ y La Libertad Avanza

Austera y en el territorio, así es la campaña de la izquierda dividida en Entre Ríos . Las dos propuestas de ese extremo del arco político buscan dar batalla en un escenario electoral polarizado por el oficialismo provincial en su alianza con La Libertad Avanza versus la lista de Fuerza Patria , que contiene al PJ como núcleo del frente.

Con un discurso que tiene el centro en las mujeres, los trabajadores y la juventud, el MST Nueva Izquierda sale a disputar los votos opositores a los que no les cierra la propuesta peronista. El Movimiento Al Socialismo (MAS) , por su parte, se planta anticapitalista y quiere llevar la discusión salarial -con un piso de dos millones de pesos- al Congreso. Como ocurre históricamente en todo el país, los dos partidos juegan separados pese a tener una pertenencia ideológica similar.

En sus listas hay bartenders, trabajadoras gastronómicas, cuidadoras geriátricas y estudiantes. Muestran una oferta electoral que sintetiza la defensa de causas como el ambientalismo, el feminismo y la defensa del salario docente, entre otras.

En esta provincia, la izquierda intensifica su campaña alimentando el repudio contra el gobierno libertario. "Estamos intentando llevar nuestras propuestas a todos los rincones con un esfuerzo militante muy grande", contó a Letra P Nadia Burgos , primera candidata a diputada por el MST. Las críticas a la alianza electoral de Javier Milei y Rogelio Frigerio son directas. "Milei no puede caminar sin ser repudiado. Es un gobierno no solo de estafadores y coimeros, sino también relacionado con el narcotráfico", apunta.

En cuanto a los reclamos locales, la candidata sostiene que la propuesta del MST, que integra el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) , está en la calle. "Con la lucha de los docentes, de los jubilados, de las familias con discapacidad, de los reclamos ambientales, de las mujeres y diversidades", enumera. Su apuesta es a “fortalecer a los que nunca gobernaron, el pueblo y la izquierda, para que Milei se vaya, pero que no vuelvan los mismos de siempre".

A la vez, cruzan al peronismo y recuerdan los tiempos en los que fue oficialismo, aunque también les cuentan las costillas ahora que son oposición. Quieren romper la lógica de polarización que configura el escenario de octubre. Para eso, llaman a un "voto útil" por la izquierda y argumentan que votar al peronismo es "una falsa solución".

Entre otros proyectos, proponen que los legisladores nacionales cobren el equivalente a un cargo de dirección de escuela, que estén obligados a atenderse en el hospital público, que los cargos sean revocables y que después de dos mandatos tengan que volver a trabajar. "Somos la izquierda que ha logrado construir un frente político más amplio que la representación del MST, hay representantes del Polo Obrero, referentes ambientales y feministas, tenemos una perspectiva de frente amplio de izquierda nacional", remarcó Burgos.

La campaña del MAS: anticapitalista y a pulmón

El MAS apunta al voto trabajador llevando como propuesta central el incremento del salario mínimo vital y móvil a dos millones de pesos. "Vemos que con el nivel de crisis que hay en el país y también en la provincia hay mucho espacio para los anticapitalistas en esta campaña", aseguró a Letra P el primer candidato a diputado Nahuel Pablo Leis Pou.

image

En la lista que tiene correlato a nivel nacional en la figura de Manuela Castañeira se reconocen como trabajadores que llevan adelante una campaña a pulmón. Para Diputados encabezan un bartender y una trabajadora gastronómica, ambos estudiantes. Para el Senado, lideran la nómina un cocinero y una cuidadora geriátrica. Completan la nómina estudiantes, trabajadores de reparto, otros gastronómicos y jubilados. Ese origen reivindican para acercarse al electorado.

“En el mano a mano con los vecinos encontramos una fuerte identificación”, aseguran. En eso que identifican como fortaleza –una lista conformada por trabajadores de diferentes rubros- basan una campaña con escasos recursos, pero con una propuesta de recomposición salarial muy clara.

Expectativas para octubre

En las PASO de 2023 el Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U) llegó a ser la cuarta fuerza en Entre Ríos en la categoría a Presidente, pero en las categorías provinciales y municipales-no cumplieron con la cantidad de votos necesarios para competr en las generales. Sin lograr el piso del 1,5%, la fuerza que ahora lleva en la lista a Sforza-Burgos, llegó al 0,53%, casi 4.000 votos. Debajo estuvo el MAS, con 0,25%, poco más de 1.800 votos. Sin representación provincial, en octubre de ese año ambas fuerzas tuvieron las boletas de sus candidatos presidenciales en el cuarto oscuro.

"La expectativa es seguir consolidando el espacio de la izquierda en la provincia", sostuvo Burgos, quien no se aventura a dar cifras concretas. Destacó, sin embargo, que en las elecciones legislativas de 2021 tuvieron "buenos resultados, superando incluso el 4% en la provincia". Con ese dato se entusiasma este año. "Las elecciones legislativas siempre son buenas para nosotros", asegura. En el contexto de polarización, confía en que tendrán una buena elección.

Todos los nombres de la izquierda en la BUP

Los candidatos al Senado por Nueva Izquierda son Sofía Cáceres Sforza y Pablo Damián Amarillo. Para Diputados figuran Nadia Gisel Burgos, Facundo Scattone Moulins, Ivana Grisel Almada, Víctor Dionisio Romero y Keili Regina González.

Los candidatos a la cámara alta por el Movimiento al Socialismo son Juan Cruz Ross y Cynthia Lilian Acevedo. En la lista para Diputados están los nombres de Nahuel Pablo Leis Pou, Michelle Geraldine Bergamaschi Altamirano, Nicolás Micael Albornoz, Eva Delfina Esquivel y Luis Antonio Rojas.