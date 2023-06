La Iglesia, partícipe (necesaria) de la rosca electoral en las provincias

La Iglesia no ha sido una voz pasiva en el proceso electoral en ciernes, sino que ha tenido un protagonismo activo en las campañas camino a las primarias y los comicios provinciales. En este andar, las autoridades eclesiásticas plantearon sugerencias sobre urgencias de gestión y se han reunido con quienes se candidatean, intentando aclarar que su rol institucional es “acompañar y no tomar partido”. Sin embargo, esa posición arbitral de la Iglesia es interpretada por la izquierda como una forma de “condicionar” a las fuerzas políticas en temas que pueden o no estar en la agenda pública.