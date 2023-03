Un conflicto con la Iglesia no estaba en el plan de campaña que se trazó el gobernador Juan Schiaretti desde que se lanzó oficialmente a caminar como candidato presidencial por la repavimentada avenida del medio mientras trata de asegurar su sucesión en la provincia. Tampoco que Ángel Rossi , el influyente jesuita que gobierna pastoralmente la arquidiócesis de Córdoba , le mostrara el futuro de la capital provincial en el espejo de Rosario, la ciudad santafesina en llamas por la violencia urbana y el avance narco sin control, y que forzó al presidente Alberto Fernández a disponer el envío de tropas federales. Menos aún, que la Catedral se transformara en el punto de encuentro de una convocatoria eclesiástica con la consigna “¡Basta de droga! ¡Basta de violencia!” que tendrá lugar este lunes.

“Solemos decir que esto no es Rosario; no es Rosario todavía. Estamos en un momento en el que casi depende de nosotros que esto no sea Rosario, pero si nos descuidamos, va a ser Rosario en tres meses, o ya lo es, y será más descarado a la vista", advirtió el arzobispo elegido por Jorge Bergoglio para pastorear a la grey católica cordobesa en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.