La escoba de Máximo: las listas bonaerenses de UP que no pasaron el filtro

La Junta electoral de Unión por la Patria (UP) que maneja el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner , barrió con más de una treintena de listas que se presentaron para competir en distritos de la provincia de Buenos Aires bajo el argumento formal de falta de avales, pero sustentado en los hechos por las particularidades políticas de cada territorio.

El caso que más ruido genera por estas horas es el de Tigre. Formalmente, la junta partidaria de UP oficializó sólo la lista encabezada por la titular de Aysa, Malena Galmarini , dejando fuera de competencia al intendente Julio Zamora . No obstante, su nómina tampoco aparece entre las rechazadas por la junta.

El jefe comunal, enfrentado con el ministro de Economía y pre candidato a presidente, Sergio Massa , inscribió su candidatura no sólo en UP, sino también en dos partidos vecinales, algo que está prohibido por reglamento, según argumentan en las huestes de Kirchner.

Ante la consulta de Letra P , fuentes del entorno de Zamora aseguraron que -hasta el cierre de esta nota- siguen las negociaciones y que la intención del intendente es competir contra Galmarini en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en igualdad de condiciones, esto es, con la boleta completa de UP.

Kirchner cedió además ante las presiones del intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo , que pulseó por bajar la lista presentada por la dirigente del Movimiento Evita Natalia Peluso en el distrito. La lista fue bajada. La misma mano le dio al jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii , sacando de competencia a la lista encabezada por Rodrigo Barrios . El jefe comunal fue de los pocos que, públicamente, manifestó su enojo con el hijo de la vicepresidenta por el cierre de listas seccionales.

En La Matanza, si bien se mantuvo la lista de la diputada bonaerense y dirigente del Evita Patricia Cubría, abriendo una interna que promete ser de las más intensas de la provincia de Buenos Aires, bajó la liderada por María Laura Ramírez, quien bajo el paraguas de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, pretendía competir en el distrito. La misma suerte tuvo quien pretendió competir bajo ese espacio en Quilmes. El dirigente local Gabriel Berrozpe no tendrá la chance de competir contra la intendenta Mayra Mendoza.

El presidente del PJ tuvo un gesto con su archirrival, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien no tendrá internas en su distrito gracias a que se bajaron las listas de los precandidatos a intendente Juan Cruz San Martín y Pablo Monserrat.

En Berisso, el Frente Renovador tuvo que ceder. No se oficializó la lista de Agustín Celi, quien pretendía competir contra el jefe comunal, Fabían Cagliardi. No obstante, el espacio que lidera Massa sí logró imponer la competencia interna con candidatos propios en dos distritos: Moreno y Lanús. En el primero, Damián Contreras competirá contra la intendenta del Movimiento Evita Mariel Fernández. En Lanús, la junta electoral de UP bajó la lista del referente de Unión Popular, Víctor De Gennaro, pero mantuvo en pie otras tres: la de Julián Álvarez (La Cámpora), la de Nicolás Russo (FR) y la de Agustín Balladares (Movimiento Evita).

En Tres de Febrero, donde se habían presentado tres listas, dos llegaron a un acuerdo y se integrarán para competir en las PASO. Se mantuvo en pie la nómina encabezada por el camporista Juan Debandi, y se integraron las de Lis Díaz, del Movimiento Evita, con la del titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, la lista será encabezada por la primera.

Finalmente, en La Plata serán cuatro listas las que compitan. Siguen en carrera Julio Alak, Gastón Castagneto, Guillermo Escudero y Paula Lambertini. Una quinta nómina presentada por el ex juez, Luis Arias, fue rechazada.

