La encrucijada del PJ en Rosario: ¿Ciudad Futura es aliado o rival?

En 2023 el peronismo no tuvo candidato propio en la elección general para la intendencia. Juan Monteverde, el líder de Ciudad Futura, le ganó la interna al candidato del PJ, Roberto Sukerman , y fue a un mano a mano en el que perdió con el intendente Pablo Javkin . Si las elecciones de 2025 son la antesala de las de 2027, ¿conviene exponerse a una nueva derrota con la centroizquierda o plantear una interna pura que perfile las figuras que puedan ir por la llave del Palacio Municipal?

Monteverde ya dejó en claro que competirá por renovar su banca en el Palacio Vasallo. Lo mismo pretende Lisandro Cavatorta , el outsider que llegó al Concejo a partir de un acuerdo de cúpulas entre el exgobernador Omar Perotti y Sergio Massa en 2021 y que sueña con la intendencia. Por eso, hay quienes ven allí una interna anticipada y, desde el espacio del periodista, prefieren que no suceda tan pronto y que Ciudad Futura mantenga su lista por afuera.

Los que sí quieren a Ciudad Futura adentro

Rosario sin Miedo es el paraguas que conformaron Ciudad Futura y el Movimiento Evita, Allí ven la oportunidad de mantener el liderazgo de la oposición a Javkin, amenazado por una ofensiva de La Libertad Avanza, y creen que la unidad de este espacio permitirá mantener, detrás de la figura de Monteverde, una alternativa amplia a la administración actual.

Además, creen que en 2027 el escenario va cambiar “La Libertad Avanza va a crecer y no va a ir con Unidos, puede aparecer una posibilidad de que la elección sea de tercios, no podemos darnos el lujo de dividir esto ahora, podemos ganar la ciudad en dos años”, aventuran en el campamento del Movimiento Evita. Otras voces, un poco más duras, afirman que “Cavatorta, no puede arrogarse nada, hoy quienes lo llevaron ahí están más cerca de Maximiliano Pullaro que del PJ, sabe que si compite con nosotros pierde y se diluye”.

Cada cuál atiende su juego

Norma López, una histórica del Concejo y del peronismo rosarino, ya dejó en claro que buscará renovar su banca con Rosario sin Miedo. De relación rota con la tribu de Agustín Rossi, ya sabe que compartirá lista con Ciudad Futura. Las demás tribus peronistas no parecen querer darle el liderazgo del justicialismo a Cavatorta, pero también mantienen un recelo con la irrupción de Monteverde. Es por esto que, desde un espacio que lanzará candidato propio, sostienen que “cada uno impulsará lo suyo y después verá cómo se acopla, nadie tiene la capacidad de conducir este desastre, ni el perottismo ni el rossismo demostraron estar a la altura y en el Evita nunca se puede confiar, hay que ordenar midiéndose”.

“Los que juegan por adentro en constituyentes, juegan por adentro en concejales, no hay lugar a la especulación”, lanzan cerca de la diputada Florencia Carignano, en los hechos la líder de La Cámpora en Santa Fe, con asiduo diálogo con Cristina Fernández de Kirchner. Es un dardo que tiene como destinatarios al Evita y a la tribu de Perotti.

La Cámpora parece decidida a apostar por Matías Fernández para recuperar la banca perdida en el Concejo de Rosario, aunque no le cierran la puerta a algún acuerdo que explore la exdirectora de Migraciones, quien intenta tender puentes con espacios referenciados con la retórica kirchnerista, pero que no han sido contenidos por las organizaciones tradicionales.

Los intendentes de Vamos, liderados por el alcalde de Pérez, Pablo Corsalini, también tienen su interés en el Concejo de la ciudad electoralmente más importante de la provincia. En este marco, aparece la organización Qué Te Pasa, que viene trabajando con este armado hace más de un año, administra dos centros culturales en Rosario y ya tiene en su referente histórico, Joel Natali, un candidato para el Palacio Vasallo.