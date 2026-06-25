Sin embajada en Caracas, Javier Milei maniobra con Italia para ayudar a la comunidad venezolana local

Javier MIlei y Giorgia Meloni.

Con las relaciones diplomáticas rotas desde 2024, el gobierno de Javier Milei activó contactos con la administración de Georgia Meloni para que la embajada de Italia en Caracas ayude a los inmigrantes venezolanos que residen en Argentina para dar con el paradero de sus familiares en Venezuela, tras la tragedia de los terremotos que ya dejaron al menos 188 muertos.

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Según pudo saber Letra P, la Casa Rosada se puso a disposición de los residentes venezolanos en Argentina para que puedan dar con sus familiares. Pero la predisposición encuentra un escollo en las relaciones bilaterales rotas entre ambos países desde agosto de 2024, cuando los funcionarios diplomáticos debieron abandonar la embajada en Caracas, intimados por el entonces presidente Nicolás Maduro, en tensión con Milei.

Desde entonces, la sede de la embajada quedó bajo custodia del gobierno de Brasil. Pero los permanentes cortocircuitos entre Milei y el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva empujaron al país vecino a abandonar esa responsabilidad. Por eso, en enero de este año, los asuntos de Argentina quedaron en manos del gobierno de Meloni, con quien Milei tiene una buena relación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2069971723118604470&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/kQcqpBRi3j — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 25, 2026 Esa situación diplomática complica ahora el contacto de los venezolanos residentes en Argentina con sus familiares, que debe gestionarse a través de una triangulación con Italia. De todas formas, el canciller Pablo Quirno anunció este jueves que mantuvo una comunicación directa con su par de Venezuela, Yván Gil, que responde a Delcy Rodríguez.

La ayuda humanitaria para Venezuela De acuerdo con el comunicado oficial, la Argentina “se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2070141023397761417&partner=&hide_thread=false Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresé, de parte del gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan.



Nuestros equipos permanecen en contacto y… — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 25, 2026 Según pudo saber este portal, la decisión de enviar ayuda humanitaria se coordinará con “países amigos” de la región que también se pusieron a disposición, como Chile, Ecuador, Bolivia. Hasta este jueves a la tarde no había ningún anuncio oficial, pero Argentina puso a disposición el envío de Cascos Blancos.