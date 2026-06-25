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RELACIONES ROTAS

Sin embajada en Caracas, Javier Milei maniobra con Italia para ayudar a la comunidad venezolana local

A raíz de los dos terremotos en Venezuela, activó los contactos con el gobierno de Meloni, que administra la sede diplomática argentina que fue cerrada.

Letra P | Gabriela Pepe
Por Gabriela Pepe
Javier MIlei y Giorgia Meloni.&nbsp;

Javier MIlei y Giorgia Meloni. 

Con las relaciones diplomáticas rotas desde 2024, el gobierno de Javier Milei activó contactos con la administración de Georgia Meloni para que la embajada de Italia en Caracas ayude a los inmigrantes venezolanos que residen en Argentina para dar con el paradero de sus familiares en Venezuela, tras la tragedia de los terremotos que ya dejaron al menos 188 muertos.

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Marcelo Falak

Según pudo saber Letra P, la Casa Rosada se puso a disposición de los residentes venezolanos en Argentina para que puedan dar con sus familiares. Pero la predisposición encuentra un escollo en las relaciones bilaterales rotas entre ambos países desde agosto de 2024, cuando los funcionarios diplomáticos debieron abandonar la embajada en Caracas, intimados por el entonces presidente Nicolás Maduro, en tensión con Milei.

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Esa situación diplomática complica ahora el contacto de los venezolanos residentes en Argentina con sus familiares, que debe gestionarse a través de una triangulación con Italia. De todas formas, el canciller Pablo Quirno anunció este jueves que mantuvo una comunicación directa con su par de Venezuela, Yván Gil, que responde a Delcy Rodríguez.

La ayuda humanitaria para Venezuela

De acuerdo con el comunicado oficial, la Argentina “se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”.

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Según pudo saber este portal, la decisión de enviar ayuda humanitaria se coordinará con “países amigos” de la región que también se pusieron a disposición, como Chile, Ecuador, Bolivia. Hasta este jueves a la tarde no había ningún anuncio oficial, pero Argentina puso a disposición el envío de Cascos Blancos.

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