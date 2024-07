La CGT y una interna a pedir del gobierno de Javier Milei

En el marco una reunión para intentar acercar posiciones en su mesa de conducción , la CGT resolvió no activar la estrategia de confrontación con el gobierno de Javier Milei y dejó en manos de los sindicatos la avanzada judicial contra la restitución del Impuesto a las Ganancias, lo que significó un triunfo del ala dialoguista de la central obrera.

La reunión fue convocada después de los cruces a cielo abierto que protagonizaron los líderes de la CGT, en las últimas semanas, por el posicionamiento con el Gobierno y en medio de la discusión sobre la actitud que debía tomar la central en el último tramo del tratamiento de la ley ómnibus XS. Lo que se resolvió dejó claro que, por ahora, no hay consenso para reactivar la agenda de confrontación con el gobierno libertario, como proponen Moyano y la pata de gremios cercana al kirchnerismo y a Axel Kicillof .

No obstante, hubo consenso en avanzar con un pedido formal de audiencia al Secretario de Trabajo, Julio Cordero , para plantearle los reclamos de la CGT sobre la reforma laboral, la pérdida del salario y el impacto de la política económica en el empleo, además de su rechazo a la reversión de Ganancias. Además, se resolvió que la central no irá a la Justicia con un planteo propio contra la vuelta de ese impuesto sobre el salario, que dejarán en manos de los sindicatos individualmente.

Los gremios de bancarios, judiciales, aceiteros y petroleros que componen la mesa "El Salario no es Ganancia" ratificaron que habrá planteos de inconstitucionalidad de la vuelta de la cuarta categoría de Ganancias por no haber sido aprobada por las dos cámaras del Congreso. La CGT acompañará y auspiciará esos planteos, pero no irá como central a Tribunales.