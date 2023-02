La camporista Saintout respaldó a Kicillof y cuestionó al Presidente

La presidenta del Instituto Cultural de Buenos Aires , Florencia Saintout , se sumó a las voces que en malón salieron después del encuentro de la mesa nacional del Frente de Todos para plantar postura respecto de la interna en la coalición por las candidaturas. La dirigente alineada a La Cámpora dijo que el gobernador Axel Kicillof , quien va por la reelección, "está haciendo un Gobierno impresionante". A contrapelo, dijo que el de Alberto Fernández es "un gobierno que no alcanza" porque "no se han resuelto cuestiones centrales de la Argentina".

En cambio, aclaró que "no hay una cuestión orgánica a la hora de elegir candidatos a nivel nacional". "Axel está haciendo un buen gobierno y el gobierno de Alberto es uno que no alcanza", expresó Saintout y señaló que la gestión de Fernández resolvió algunos problemas "de manera maravillosa si uno la compara con el macrismo", aunque "no se han resuelto cuestiones centrales de la Argentina".