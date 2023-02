Rossi se contorsiona para no bajar al Presidente

Cuando una nota presentaba cierta inconveniencia editorial, en las viejas redacciones de los diarios se recomendaba que se la escribiese "en francés", es decir, de forma tan intrincada que no se entendiera bien qué se quería decir. En una entrevista que concedió a La Nación , Rossi muestra sus habilidades para ese arte de enroscarse para no sentenciar nada con claridad demasiado brutal.

"El Presidente dijo que aspira a ser reelecto y a ser candidato. Tiene el derecho constitucional y el derecho político de hacerlo, si bien aún no ha formalizado esa decisión. También dijo que él no va a poner su expectativa personal por sobre el interés del conjunto", agregó.

"Entiendo que es singular (que el Presidente compita en una interna), pero no veo el inconveniente. Nuestra coalición tiene su singularidad desde el momento en el que su principal figura política (por CFK) no ocupó el lugar principal en 2019. No hay ningún inconveniente de que el presidente compita electoralmente en una PASO", evaluó.

"PASO va a haber, con uno, dos o tres candidatos. El tema acá es si hay un candidato que sintetice. Impulsar un candidato único que no sintetice a todo el espacio creo que sería un error, porque los que no se sienten representados se terminan enojando o desanimando", advirtió.

"Impulsar un candidato único que no sintetizara a todo el espacio sería un error", sostuvo. Alarmas activadas.

Vocero de Todos

Como escribió Sebastián Iñurrieta en Letra P, el santafesino, viejo zorro del polemismo político, asumió su puesto para ser vocero de la reelección, pero no necesariamente la del Presidene, sino, más bien, la del Frente de Todos. Primero el Movimiento.

De hecho, si bien se nota el esfuerzo por ser leal con su jefe directo y mantenerlo en cancha, termina por, al menos, admitir que no es el candidato que sintetizaría todas las posiciones que friccionan al interior de la coalición peronista. Si fuese tal cosa, no habría necesidad de hacer una interna. "En 2011 nadie iba a enfrentar a Cristina con la potencialidad que tenía" y "terminó sacando el 54% de los votos", recordó. Ergo: Alberto Fernández no tiene esa potencialidad, que lo eximiría de medirse con otras figuras del oficialismo. Ergo: No podría ser el candidato único. Ergo: No es el candidato natural.

El problema es que el kirchnerismo sí está convencido de tener a "la candidata natural", como dijo este viernes Andrés Larroque (El Cuervo) bien temprano, cuando madrugó a sus compañeros y a sus compañeras de mesa para plantar esa bandera.

El otro problema es que a Cristina no va a ir solo el cristinismo a pedirle que ejerza de candidata natural, sino que el 17 de Oktubre que engendró la bendita mesa reunida en la sede del PJ estará a cargo de una comisión integrada por representantes de todos los sectores que componen la alianza oficialista. Si al Presidente, su jefe político, le diera el cuero para ser el candidato natural, ¿por qué iría Victoria Tolosa Paz a pedirle a Cristina que fuera candidata?

En la madrugada aciaga del viernes, el autor de esta nota escribió que la jugada de formar una comisión para ir a rescatar a la vicepresidenta del renunciamiento ("¡Proscripción!", corregiría ella), cuando el oficialismo tiene un presidente con chance jurídica de ir por un nuevo turno, supuso el derrocamiento electoral del jefe del Estado.

Agente 86 Steve Carell e Anne Hathaway

Ahora, el albertismo intenta revertir esa sentencia (la Casa Rosada prepara un #1M resarcitorio), aunque con la expectativa módica de hacerlo competir, con altas probabilidades de perder, en una interna. Rossi (El Chivo) baila bastante bien entre rayos láser, pero su traje, como el de Maxwell Smart en la parodia que hace Steve Carell en la versión cinematográfica del Superagente 86, ya exhibe unas cuantas rasgaduras.