La Cámpora muestra todo lo que tiene en un sábado de supermilitancia

La maquinaria de comunicación de La Cámpora replicará durante toda la jornada imágenes de miles de militantes en tareas solidarias como puestas en valor de espacios públicos o arreglos en escuelas. Una práctica que la organización tiene aceitada ya que fue el modo de construcción que imprimió en sus orígenes, cuando su conducción aún no cumplía funciones en el gobierno y que llegó a su punto de mayor visibilidad con las inundaciones en la ciudad de La Plata, en 2013, cuando CFK lanzó la consigna “La Patria es el Otro”.

La organización sufrió cambios importantes en el último tiempo con la salida de Andrés Larroque , quien estuvo al frente de la secretaría general desde su creación. La modificación no fue sólo por una cuestión de recambio generacional, sino también por diferencias internas. Ahora, con Lucía Cámpora al frente se busca volver a darle la impronta que tuvo, especialmente frente a la juventud, un segmento en el que ganó terreno Javier Milei y sus ideas libertarias, pero que supo conquistar el peronismo de la mano de Néstor Kirchner .

“Es lo que viene pidiendo Cristina; ya venimos haciendo jornadas todos los fines de semana desde hace tiempo, lo que hicimos ahora fue coordinarla a nivel nacional. Cristina en La Plata dijo que estaba bien lo de hacer actos, pero que necesitábamos dejar los actos y estar más con la gente, dar el debate y sobre todo trabajar y escuchar mucho. En la plaza del 25 dijo que lo que hace falta es construir organización con profundidad territorial, eso es lo que hacemos todos los días y esto es parte de eso”, explicó un dirigente de La Cámpora a Letra P consultado sobre el objetivo de la actividad.

E insistió: “No tiene otro objetivo que ayudar y seguir estando al lado de nuestra gente, como estuvimos siempre cuando fuimos gobierno y cuando no lo fuimos. Y también es una muestra más de que los jóvenes quieren construir, no destruir, que la rebeldía está en la solidaridad que propone el peronismo y no en el individualismo que proponen otros sectores”, dijo en clara referencia a la incidencia del minarquista en los jóvenes.

Desde hace tiempo, La Cámpora intensificó el ritmo de sus encuentros territoriales. En la previa a esta jornada solidaria nacional, la flamante secretaria general recorrió el interior del país encabezando diferentes encuentros. Entre mayo y lo que va de junio estuvo en Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, Chaco y Corrientes.

También prestó especial atención a la provincia de Buenos Aires, donde está el armado más potente, algo que queda a la vista en la cantidad de puntos donde se desarrollarán jornadas este sábado. Junto al senador bonaerense Emmanuel González Santalla, participó en jornadas, reuniones y plenarios. Hubo encuentros seccionales en la Segunda y la Cuarta secciones y demás actividades en Pinamar, Tandil, Colón, Junín y San Nicolás.

Mientras tanto, Kirchner seguirá en el centro de las negociaciones de cara al cierre de listas previsto para el 24 de junio. Antes, el miércoles 14, el oficialismo deberá resolver las reglas de la alianza electoral, que incluye los términos para una posible competencia interna. La Cámpora tiene entre los presidenciables a una de sus máximas figuras, el ministerio de Interior, Eduardo de Pedro.