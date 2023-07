Mientras Sergio Massa en tándem con Cristina Fernández de Kirchnerarticulan el discurso de Unión por la Patria (UP) de cara a las PASO como quedó en evidencia en el acto de inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, el Presidente Alberto Fernández sigue con su paralelo Plan Reivindicar en una campaña blue que este martes lo llevó al norte para inaugurar el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Tucumán. Allí se mostró con el gobernador tucumano Juan Manzur, el mandatario que primero quiso ser vicepresidente en su provincia a partir de octubre secundando al ahora mandatario electo Osvaldo Jaldo -y la Corte no lo dejó- y luego quiso integrar la fórmula presidencial junto a Wado de Pedro y no le dio la nafta.

Durante su discurso, el mandatario argentino lanzó duras críticas a los sectores opositores que se oponen a la construcción de nuevas universidades. "Hay muchos que decían que era mejor no abrir más universidades porque los hijos de los que trabajan nunca llegan a la universidad. Eso es mentira", aseguró el mandatario en alusión a declaraciones de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Junto a Manzur y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Fernández ratificó que seguirá "apostando" por la universidad pública. "La universidad tiene mucho que ver con que la Argentina se desarrolle. Soy de los que creen que debemos abrir muchas universidades para acercarlas a mucha gente", aseveró.

El titular del PJ Nacional apuntó contra las figuras políticas opositoras que consideran innecesarias la apertura de nuevos establecimientos educativos. "Hay muchos que decían que era mejor no abrir más universidades porque los hijos de los que trabajan nunca llegan a la universidad. Mentira, mentira. El 90% de los que estudian en las universidades del GBA son primera generación de universitarios en familias de trabajadores. No es verdad que no hacen falta universidades. Lo que hace falta es darle oportunidad a quienes quieren estudiar para que puedan hacerlo", insistió.

La presencia del Presidente en Tucumán este martes no fue casual. El domingo no asistió a los tradicionales festejos del Día de la Independencia debido a la inauguración del gasoducto que se realizó en la ciudad bonaerense de Salliqueló y que marcó el punto de partida de la campaña oficialista. Pese al faltazo del 9 de julio, Manzur no formuló públicamente ningún reproche a Fernández, quien tuvo palabras elogiosas respecto del futuro de la región norteña de nuestro país. "El futuro de los argentinos está en el norte, es la gran oportunidad para que se desarrollen. Necesitamos tener una universidad cerca para que aquí puedan desarrollarse", machacó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuanManzurOK%2Fstatus%2F1678835718444011520&partner=&hide_thread=false Con el presidente @alferdez, @gkatopodis y el rector de @MediosUNT @sergiopaganiok, inauguramos la primera etapa de nuevas obras en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Se habilitaron aulas, laboratorios y anfiteatros para alumnos, docentes e investigadores. pic.twitter.com/LZHaOcMjLl — Juan Manzur (@JuanManzurOK) July 11, 2023 El desplante presidencial del 9 de julio pareció un contratiempo menor para Manzur, que bajó el perfil luego de su fallida proyección nacional que el viernes 23 de junio se daba como un hecho y que 24 horas después se derrumbó con la confirmación de la fórmula oficialista compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi. Manzur se sintió compañero de De Pedro en la fórmula presidencial aquel jueves a la mañana, después de haberlo conversado el día anterior con CFK. De hecho, su otro yo, el senador Pablo Yedlin, lo acompañó a la oficina del barrio porteño de Chacarita donde se hicieron fotos y videos de la dupla que nunca llegaron a publicarse. Manzur gobernará Tucumán hasta fines de octubre, cuando deberá pasarle el mando a Jaldo. El 10 de diciembre se espera que Yedlin renuncie a su banca en el Senado para dejarle el lugar al médico sanitarista, que asumirá ese escaño por haber sido su suplente en las elecciones de 2021. Si presenta su renuncia a la Cámara alta, Yedlin deberá tomar una difícil decisión: tendrá que definir si asume su banca en la Legislatura provincial, para la que fue electo el pasado 11 de junio, o si lo hace en la Cámara de Diputados, a la que se postula en primer lugar en la lista del PJ tucumano para las PASO y que obtendrá casi con seguridad en los comicios de octubre.

