La asunción de Guillermo Francos "no cambia nada", según el gobierno bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , no tiene expectativas de que algo mejore en el vínculo con la Casa Rosada a partir de los cambios en el gabinete de las últimas horas con la salida de Nicolás Posse de la jefatura de Gabinete para darle paso a Guillermo Francos . “El problema son las políticas, no los nombres”, sostienen desde la administración bonaerense.

El ascenso de Francos , una figura con un perfil más dialoguista con una vasta trayectoria en la política, dentro de la estructura del gabinete de Javier Milei no entusiasma al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ante la consulta de Letra P, una fuente del entorno más cercano al gobernador sostuvo que “no cambia nada” ya que “el problema son las políticas y no los nombres”.

El gobierno gruyere de Javier Milei

Quién expresó públicamente sus críticas fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque: “El Gobierno está con muchas dificultades y no me animo a decir qué va a pasar en un mes, dos meses. No veo resultados en términos pragmáticos económicos. Ponen de jefe de Gabinete a un ministro que no pudo sentar a un gobernador en el Pacto de Mayo, a mí me llama la atención”, afirmó para luego calificar al gobierno de Milei como un “queso gruyere”, por estar lleno de “agujeros”.

Tampoco los intendentes del peronismo mostraron demasiadas expectativas ante los cambios. Si bien varios intendentes tienen diálogo y vínculo con el flamante jefe de Gabinete, los meses transcurridos ya evidenciaron que por más diálogo que tengan Francos no va a solucionarles ningún problema. “No veo que pueda cambiar algo, es muy difícil, el rumbo de este gobierno va para otro lado, ojalá pueda abrir alguna puerta para avanzar en algún tema, pero no lo veo”, afirma a Letra P un intendente que dialoga con Francos.