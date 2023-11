"No se duerman en los laureles", fue la frase con la que inauguró su exposición, de no más de media hora, realizada en el Salón de Honor de la Cámara baja y que fue encabezada por su presidenta, Cecilia Moreau. El ministro de Economía fue el único orador y, según pudo reconstruir Letra P, intentó dejar claro que la elección no está ganada. El aspirante agradeció el crecimiento que tuvo el 22 de octubre en la mayoría de las provincias, pero aclaró que aún falta un tramo de campaña decisivo.