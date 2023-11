A menos de tres semanas para el ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei , la última encuesta de Zuban Córdoba posiciona al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) casi tres puntos por encima del líder ultraliberal, recortando más de cuatro puntos la distancia entre ambos respecto de las elecciones generales.

No obstante, el escenario está abierto ya que las personas entrevistadas respondieron también que votarían "en blanco" (4,8%), que "no sabe" a quién elegir (4,3%) y "no va a votar" (2,5%). Es decir, hay más de diez puntos que pueden inclinarse para uno u otro lado.