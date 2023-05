Kirchner: "No me interesa ser candidato a nada"

Live Blog Post

Habla Máximo

"Cristina presidenta", coreó el auditorio del polideportivo Juan Domingo Perón, al recibir a Máximo Kirchner, el orador que cerrará la actividad. "Hoy hablé con la compañera Cristina", concedió el hijo de la vicepresidneta al coro, antes de enviar sus saludos.

"Uno no lo nombra para que lo silben, sino para no olvidar donde surgió gran parte de nuestros problemas", apuntó luego de mencionar a Mauricio Macri.

"Esa amplitud que necesitamos para poder construir una victoria no puede ser una amplitud que debilite el compromiso que asumimos con la gente", reclamó Kirchner, de cara a los comicios. "Hoy con 40% de pobreza y 6% de desocupación, resulta más que obvio que hay compañeros que tienen un salario en blanco y están por debajo de la línea de pobreza. El peronismo no puede mirar para otro lado", añadió.

Kirchner le envío un mensaje a la CGT: "Todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija, nuestra gente necesita una mano ya para enfrentar los abusos del poder económico que vemos en los precios". "Tenemos que representar a la gente, no ver quién la tiene más larga. Suma fija ahora, paritaria después y si podemos doble aguinaldo. necesitamos recuperar el poder adquisitivo"

"Ese campo es otro campo, me interesa el de pequeños y medianos productores, a los que perjudicó la sequía. No distraigamos los recursos en los grandes terratenientes", pidió, en lo que podría ser un mensaje a Sergio Massa, el ministro de Economía.

"Sé que, con todos los defectos e imperfecciones que tenemos, que será mucho peor para nuestra gente un gobierno de oportunistas de derecha", afirmó.

Sin nombrarlo, como su madre en La Plata, apuntó contra Javier Milei. "Nuestros pibes y pibas creen en charlatanes de feria que hablan de libertad, es porque nosotros no estamos hablando con ellos", dijo. A quien sí nombró fue a Horacio Rodríguez Larreta, a quien le refregó su pasado aliancista, y a Patricia Bullrich. "Es la misma señora que creía que el orden en el 2001 era recortar el 13% a los jubilados y jubiladas", le achacó.

"Pobre el radicalismo, furgón de cola de lo peor de la derecha, de los mismos que se cargó a (Raúl) Alfonsín en el 89'. Miren si los viera Alfonsín", también le apuntó a la UCR.

"Trabajemos para estar juntos, aprendamos a dar el debate. El desafío que tenemos por delante es enorme", reclamó. "Tenemos una democracia mutilada por un Partido Judicial que se ha entrometido en los procesos electorales en San Juan y Tucumán, tratando de evitar el triunfo del peronismo", se quejó por el fallo de la Corte Suprema.

"Tenemos que construir una opción superadora para este 2023", pidió Kirchner. "Esa responsabilidad que tenemos requiere un debate sano y un programa"

Después de recordar que se opuso a la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Kirchner opinó: "Es un instrumento, como la guitarra, depende de quién la agarre suena bien o mal. Para no depender tanto del guitarrista hay que tener una buena partitura, que debe ser un buen programa de gobierno,. que sea por PASO o por síntesis, se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023".

Para cerrar, lanzó un definición sobre su futuro electoral, similar al renunciamiento de CFK "A mi no me interesa ser candidato a nada, lo único que me interesa es que el peronismo de Buenos Aires gobierne la provincia de Buenos Aires y que ayude a que se gobierne el país. Ahí me van a tener. No hace falta ser candidato a algo para transformar la realidad"