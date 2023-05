En 2021, Gray presentó un pedido de nulidad de las elecciones internas del PJ que consagraron como presidente a Kirchner mediante lista única. Tras pasar por diferentes instancias judiciales, ahora está en manos de la Corte Suprema. Ante la consulta de este medio, en el entorno de Gray aseguraron que el intendente sólo se limitará a no ir al congreso, que él ya manifestó su postura y que no tiene novedades respecto de un posible fallo inminente.

Sin movilización

En esta ocasión, no habrá movilización por parte de los intendentes o de La Cámpora; sólo estarán presentes los congresales, a quienes no se les permite llevar acompañante, como sí ocurrió en ocasiones anteriores, y sólo se espera alguna presencia de la militancia matancera que responde al intendente y presidente del congreso, Fernando Espinoza.

En el último encuentro partidario, en Mar del Plata, la movilización desbordó el lugar preparado para la ocasión, lo que generó disturbios: tiraron vallas y hasta hubo enfrentamientos entre el personal de seguridad y militantes de gremios kirchneristas. Los esfuerzos para movilizar quedarán reservados para el próximo 25 de mayo, cuando el peronismo cope la avenida 9 de julio a la espera de la palabra de la vicepresidenta.

El quid de la cuestión

La reunión formal será cerrada. El primer llamado de inicio es a las 10 de la mañana y el segundo, a las 12. Para esa hora se espera el comienzo. El orden del día cuenta con cinco puntos: comisión de poderes, autorización para constituir frentes electorales para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y para las generales, aprobación del ejercicio contable del año 2022, informe de los bloques legislativos y el informe sobre la campaña de afiliación.

En lo formal hay que mirar con alguna atención el primer punto. Según explicó un dirigente que está en la organización, esa comisión de poderes es “el corazón de la organización”, la mesa política del partido, y por ahí pasará “el quid de la cuestión”. Si el PJ toma alguna definición política formal, será en esa comisión.

Discurso de KirchnerLa expectativa –moderada– estará puesta en el discurso de Kirchner. La dirigencia dice que no espera grandes definiciones electorales, algo que –dicen– está en manos de CFK, pero estarán pendientes de señales: ¿Apoyará el planteo de Sergio Massa de no competir en internas? ¿Seguirá la línea de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que pide un candidato “leal” si no es Cristina? ¿Tomará postura sobre un posible desdoblamiento de la elección bonaerense, como viene planteando el gobernador Axel Kicillof?