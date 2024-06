Karina Milei le saca un área clave a Diana Mondino y suma más poder

De todos modos, voces con volumen propio en la Casa Rosada explicaron a Letra P que no tienen previsto desplazarla, así como tampoco a otros funcionarios de primera línea, no porque no lo consideren necesario para esta etapa de la gestión, sino más bien porque después de la ruidosa salida de Nicolás Posse quieren evitar cualquier nuevo movimiento que los muestre inestables. De hecho, los cuestionamiento también recaen sobre ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.