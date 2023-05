Con internas y con ley de lemas. En unidad y partido al medio. Juntos por el Cambio (JxC) no se privó de ningún camino para encontrarse con la derrota en las casi cuatro elecciones que se celebraron este domingo en Salta , La Pampa , Tierra del Fuego y parcialmente en San Juan . Los resultados encienden algunas alertas en la coalición, que solo cosechó una victoria (Jujuy) en los ocho comicios y medio que acumula el calendario electoral. Aunque no se trate de distritos "propios" y se encuentren alejados del cinturón amarillo que catapultó a la alianza, la tendencia muestra que, se rompa o se doble, el armado en el interior hace padecer a la oposición.

La unidad de JxC es un fetiche que lleva meses sobándose en todo el país. Mesas, mesitas y mesazas con las principales figuras de la coalición opositora han derivado en comunicados, reglamentos e instructivos para que el conglomerado de partidos e individualidades que representan a la alianza en las provincias no se disperse y configure ofertas competitivas para el electorado. Podría aventurarse que dificilmente se pueda predicar la concordia y la comunión en los distritos cuando la conducción nacional está a los tiros. Lo cierto es que la unidad no pudo mantenerse a flote como norma y, además, no ha garantizado el triunfo. Para colmo, tampoco la ruptura y el oportunismo fueron atajos para cambiar la racha.