Los cinco puntos para el acuerdo CFK - Axel Kicillof - Sergio Massa que el peronismo empieza a discutir

Es que el espacio del gobernador -el Movimiento Derecho al Futuro - no fue incluido en la convocatoria, bajo el argumento de que estaba limitada a los partidos políticos que integrarán la alianza, como el Frente Renovador massista, Nuevo Encuentro , de Martín Sabbatella ; Patria Grande de Juan Grabois ; PyV de Guillermo Moreno y Kolina , de Alicia Kirchner .

El argumento del kirchnerismo es que el espacio de Kicillof estará representado por el partido Frente Grande , que preside Mario Secco , intendente de Ensenada y hombre de peso en la mesa territorial del gobernador. Pero en La Plata ya enviaron señales de que no reconocerán a la reunión de este viernes como el ámbito final de esa discusión que, dicen, debería darse a través de una convocatoria a un congreso del PJ Bonaerense .

La agenda de la discusión tendrá cuatro puntos centrales. El primer eje de trabajo será el de la propia conformación del frente, qué partidos lo integrarán y quiénes serán los apoderados. Es la discusión más urgente, que debe saldarse antes del miércoles 9 y que dará las señales sobre si habrá o no acuerdo entre todas las partes.

Juan Grabois.jpeg

La alianza tendrá como ejes al PJ, el Frente Renovador y los tradicionales aliados de Nuevo Encuentro y Kolina, más la novedad de los extrapartidarios Principios y Valores, de Moreno, y Patria Grande, de Grabois. Si hay acuerdo entre las tres patas, se descuenta que el Frente Grande de Secco estará en ese listado. Pero hay una hipótesis de ruptura total en la que el gobernador podría presentar su propio frente, con el sello del intendente de Ensenada y otros de intendentes y movimientos sociales aliados.

Habrá también una discusión por el nombre del frente: Massa propuso en la última reunión en Matheu volver a la marca "Frente Peronista" para oponerse al modelo del gobierno de Javier Milei.

Candidaturas calientes

El tercer punto será la discusión del reglamento para la selección de candidatos que integren las listas. "Hay que cumplir con todo lo que pide la Justicia y respetar criterios como el de la paridad", apuntan en la previa algunos de los apoderados sectoriales que estarán este viernes en Matheu.

El cuarto punto -y más conflictivo- será el de las candidaturas en sí. El tema no se abrirá en esta reunión sino que se discutirá, primero en encuentros de delegados del kirchnerismo, el massismo, el kicillofismo y los intendentes, y después en una mesa chica con Kirchner, Massa y Kicillof.

maximo-kirchner-axel-kicillof.webp Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

La pulseada será por un acuerdo global por las listas seccionales para la elección provincial del 7 de septiembre y para la elección de diputados nacionales del 26 de octubre. Con CFK fuera de la cancha, asoma una disputa de criterios entre los que plantean un criterio de reparto de lugares proporcionales para las distintas tribus, mientras que Kicillof ya está planteando que deberían ir en cada una de las secciones los candidatos que mejor midan en las encuestas. ¿Habrá posibilidad de vetos? Asoma, ahí, otro punto caliente.

El quinto y último eje de la discusión será por el acuerdo para el armado de las listas locales y el rol que tendrán en esa discusión los intendentes, que defienden su derecho a definir las candidaturas en sus distritos para no tener problemas en los concejos deliberantes. Parece una cuestión menor, pero no lo es. "Aparecen conflictos personales, entran en juego otras cuestiones y podemos tener muchos quilombos si no estamos finos", advirtió un apoderado.