Jubilaciones: preocupada por deserciones en la UCR, la oposición pide sesión especial para rechazar el veto

El destino del veto de Javier Milei a la reforma del sistema de jubilaciones podría definirse pronto y el escenario aún está abierto. La oposición no asegura los dos tercios para el rechazo y aún así definió cambiar de estrategia y pedir sesión para el miércoles a las 10.

El apuro se debió a qué se confirmó una deserción en la UCR y se achica más el margen de maniobra opositor. Para unir las piezas, el jefe de la UCR, Rodrigo De Loredo , evalúa la salida de una insistencia parcial, que por ahora no tiene acuerdo.

Campero podría no ser el único caso de cambio de opinión: radicales de provincias con gobernadores evalúan una salida intermedia al rechazo al veto. Una situación similar viven representantes de los partidos provinciales, que aún no recibieron instrucciones de sus gobernadores y no garantizan su ayuda.