Se dobla, pero no se rompe: el PRO hizo catarsis, sigue unido y no ayudará con el cuórum a la oposición

Por ahora, el bloque PRO seguirá unido en la Cámara de Diputados, pese a que entre sus filas conviven aliados del Gobierno, identificados con Patricia Bullrich; con sectores cercanos a Mauricio Macri, enfrentado a Javier Milei. La decisión se tomó en una reunión a la que no asistió Silvia Lospennato, derrotada en la elección de la Ciudad.

Como explicó Letra P, a Milei no le interesa romper los bloques amarillos en el Congreso, pero sí quiere tenerlos de su lado; y para eso cuenta con sectores amarillos afines en ambas cámaras. En la bancada de la cámara baja, el PRO tiene 35 miembros, donde macristas y bullrichistas cuentan con una decena de fieles cada uno, mientras el resto no definió de qué lado estar. El riesgo de un quiebre es que nadie controle a los indefinidos si no hay un bloque. Romper no es un buen negocio para nadie: tampoco para el Gobierno. Por eso, como la máxima de la UCR, por ahora el PRO sólo se dobla.

DSC_2873.JPG El bloque PRO en Diputados. El encuentro fue en el edificio anexo de Diputados, duró dos horas y lo coordinó el jefe de la bancada, Cristian Ritondo, quien al salir ratificó la unidad. El cara a cara, según supo Letra P, tuvo momentos de tensión, cuando María Eugenia Vidal, referente del grupo macrista, defendió el dictamen para jubilar a quienes no hayan completado sus 30 años de aportes, mediante una pensión proporcional, que será parte de la sesión de este miércoles.

Alianza del PRO y LLA El grupo bullrichista exigió el costo fiscal de la medida y Vidal no pudo responder. Su dictamen delega en el Gobierno definir el monto a asignar para jubilar a quienes no pueden acceder a la extinguida moratoria. Según informaron desde la bancada amarilla, hubo un acuerdo, al menos de palabra, para no dar cuórum en la sesión, porque fue pedida por la oposición.

"Mantenemos nuestra posición de no ayudar a iniciar sesiones que no convicamos", fue la frase repetida de cada integrante del bloque al salir.

María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y Silvia Lospennato - Vota la Ciudad.jpg María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y Silvia Lospennato. La reunión tuvo un tramo de debate sobre el fracaso en la elección porteña y, sin Lospennato en el salón, la responsabilidad recayó sobre el jefe de Gobierno, Jorge Macri. "Él dijo que no había podido lograr provincializar la elección", se le achacó desde el bullrichismo, que tuvo como principales voceros a Gerardo Milman y Patricia Vázquez, quien levantó la voz para defender la disciplina fiscal de Milei. Ritondo y Santilli explicaron que en la provincia de Buenos Aires se negocia un acuerdo para que la tropa PRO forme parte de una lista libertaria, aunque no detalló el formato. "Hay una elección provincial y otra nacional. Podemos negociar en cuál sostener la identidad", dijo un diputado bonaerense del PRO al finalizar la reunión. No se rompe (por ahora) La chance de una ruptura de bloque no se tocó, aunque en un momento Milman preguntó si acaso existía una propuesta para avanzar en ese sentido. Nadie le respondió, aunque hay varios que no descartan esa opción en el corto plazo. Los bullrichistas -que tienen otros referentes, como Damián Arabia y Silvana Giudici- no descartan dar un paso al costado, si se los pide la ministra de Seguridad. Por ahora, Bullrich no lo hizo. El escenario a partir del 10 de diciembre, cuando sea el recambio legislativo, puede ser otro. Tampoco planean la huída los macristas que quedaron heridos por la victoria porteña de Manuel Adorni. Durante la reunión se vio salir de a ratos del salón a Daiana Molero y María Sotolano, dos figuras activas durante la campaña de Lospennato. "Creo que tenemos más cosas que nos unen que las que nos diferencian", fue una de las frases de Ritondo al despedir a su tropa. Confía en que seguirá unida.

