Jubilaciones: tras el papelón de sus conversos, la UCR evalúa alternativas y espera por UP

En el radicalismo confían en que UP aceptará un acuerdo . La reforma fue aprobada en junio con un texto nuestro, que a último momento el peronismo decidió a apoyar porque de lo contrario no salía nada. En este caso puede ser igual", sostuvo una fuente de la UCR ante Letra P. En UP no salían de su asombro. "La sesión la convoca el radicalismo y como no puede resolver su interna busca estas salidas. Es increíble", sostuvo una autoridad del bloque.