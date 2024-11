Juan Schiaretti juega una carta segura en su primer acto en el conurbano bonaerense

Como contó Letra P , lo hará este martes en la ciudad de Tigre , de la mano de su intendente, Julio Zamora . El armador de Hacemos por Argentina dará ese paso que José Manuel de la Sota no pudo. Con evento, foto y mensaje político, Schiaretti oficializará la parte más compleja de su plan para 2027 .

ranzadazzo schiaretti tigre.jpeg Florencio Randazzo, Juan Schiaretti y Julio Zamora, una foto celebrada en el Panal cordobés.

Si bien el cordobés apuesta a los grandes nombres para 2025 como Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, sabe que más importante que las guerras de cartel son las manos amigas en ese conurbano que se muestra impenetrable para el cordobesismo. El brazo territorial es la estrategia más asequible.

El primer acto de Juan Schiaretti

¿Cómo planea seducir a ese peronismo que no compra las formas de CFK? Aquí utilizará una herramienta conocida: seguirá apelando a su modelo de gestión y construcción política de siempre.

En otras palabras, expondrá el “modelo Córdoba”, pero dejará en claro que él y que Martín Llaryora no tienen nada que ver con el PJ de CFK.

Además de los discursos, la expectativa está puesta en las presencias. El schiarettismo tomó sus prevenciones horas antes de la partida de Schiaretti hacia Aeroparque, esta tarde en un vuelo demorado de Aerolíneas Argentinas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alevigo/status/1843635334799597813&partner=&hide_thread=false El peronismo de Córdoba hace años que no participa de la vida interna del PJ nacional porque somos un distrito en el que nada tenemos que ver con el kirchnerismo.



No lo hicimos cuando presidía el PJ Alberto Fernández, el presidente de la Nación violento e incapaz elegido por… — Alejandra Vigo (@alevigo) October 8, 2024

El schiarettismo paladar negro se desentiende de las invitaciones. Zamora, el anfitrión, asumió la responsabilidad de la convocatoria.

En el encuentro de este martes estarán Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría; Juan Zabaleta, exintendente de Hurlingham y se especulaba con la participación del sindicalista Facundo Moyano. Schiaretti llegará escoltado por sus principales espadas, el diputado Carlos Gutiérrez y su exministro Carlos Massei.

"La construcción de Hacemos por Argentina no se hace con rosca. Schiaretti es una referencia seria. Como los bichos a la luz, así llegará el peronismo que no se come la pseudointerna entre CFK y Ricardo Quintela", calienta motores la vieja guardia schiarettista.