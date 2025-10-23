Gabriel Bornoroni, picante sobre la hora: "Javier Milei tiene un plan, Juan Schiaretti sólo habla de él"

El armador de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba , Gabriel Bornoroni abandonó su postura positiva y pegó una volanteada en su discurso en el sprint final. Señaló que Javier Milei “tiene un plan” mientras que Juan Schiaretti , el candidato por el cordobesismo y principal contrincante, “sólo habla de él”.

En declaraciones a Letra P , el jefe de bancada oficialista en la Cámara de Diputados, indicó que en las últimas dos semanas repuntaron y que apuestan al “voto útil y a un candidato que tenga chances”, poniendo todas las fichas en el líder de la lista, Gonzalo Roca .

Tras el paso del Presidente por Córdoba , y este jueves en Rosario , la lista violeta en tierras mediterráneas realizan la “Campaña de los 100 semáforos”, enseñando a votar por el casillero 13, en el portón del Palacio Ferreyra, a metros de Plaza España.

Durante toda la campaña, los libertarios locales evitaron confrontar con el cordobesismo manteniendo como blanco único al kirchnerismo, una fuerza que, si bien le dio una paliza en Buenos Aires , en Córdoba no tracciona. A horas de la veda, la estrategia discursiva purista y positiva registró una volanteada.

“Milei es el único que tiene un plan y lo presentó. Los otros, como Schiaretti, sólo hablan de Milei, sin plan”. El fuego político dijo presente, al fin, en la vereda violeta. Hasta el momento, sólo las referencias nacionales del espacio se habían animado a polarizar con el exgobernador.

Javier Milei junto a Gonzalo Roca y Karina Milei en el cierre de campaña en Córdoba

Se tratan de horas clave donde las espadas locales, sostenidas por el oficialismo provincial, explicitaron minuto a minuto que Schiaretti es único dirigente que puede vencer a Milei. En los dos campamentos coinciden con que la elección está "palo a palo".

La apuesta de La Libertad Avanza en Córdoba

El libertario se mostró confiado en el crecimiento del espacio en el tramo final rumbo a las elecciones. “Ya hicimos todo, y vemos que en las últimas dos semanas repuntamos”, afirmó en un mensaje que buscó transmitir optimismo y consolidar el voto liberal en una provincia clave para Milei.

La esperanza se manifiesta tras la seguidilla de escándalos por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico, proyección y concreción de políticas que impactan en la sensibilidad social y candidatos poco conocidos en el armado de la lista, factores que marcaron la caída de la imagen del partido violeta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1980416179941568608&partner=&hide_thread=false JAVIER MILEI VIENE A CÓRDOBA A APOYAR A GONZALO ROCA



No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/gyvM4KmCWJ — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 20, 2025

El refuerzo de las visitas de figuras nacionales de La Libertad Avanza como Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, Milei (dos veces) y Toto Caputo, no son casuales. Intendentes del PRO, que no apoyan la lista de Oscar Agost Carreño, también han expresado su explícito apoyo al partido libertario, como Sara Majorel, de Marcos Juárez, Natalia Contini, de Anisacate; Facundo Manzoni, de Viamonte; Sebastián Argañaraz, de San Francisco del Chañar; y, en menor medida, Pablo Cornet, de Villa Allende.

El sprint final

Este domingo 26 de octubre contarán alrededor de 10 mil fiscales, con los que cubrirán entre el 85 y el 90 por ciento de las mesas de toda la provincia.

“Lo importante para nosotros es el voto útil: un candidato que tenga chances”, indicó quien propuso y armó toda la lista (casi) pura en Córdoba, encabezada por Gonzalo Roca, Laura Soldano y la bullrichista del PRO, Laura Rodríguez Machado.

Bullrich Gonzalo roca soldano bornoroni machado La visita de Bullrich a Córdoba, con candidatos de LLA.

Este jueves, mientras el presidente cierra la campaña en la ciudad de Rosario, en Córdoba se realiza la “campaña de los 100 semáforos”, el último golpe de efecto de LLA en Córdoba antes de las urnas.

Con Laura Rodríguez Machado al frente y la consigna de “enseñar a votar por el casillero 13”, el espacio copó las calles y las esquinas más transitadas de la ciudad para reforzar el voto libertario. La movida, lanzada en el cierre de campaña en el Portón del Palacio Ferreyra, combina mística militante, estética violeta y un mensaje simple: “No aflojemos, hagamos que el esfuerzo valga la pena”.