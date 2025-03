Juan Pablo Poletti dará un discurso hiperlocal bajo el signo de la "no campaña" de Unidos

"Poletti se autoproclama un gestor puro", dicen en su entorno. En estos 15 meses de gestión, afiló las relaciones con la Casa Gris y el gobernador Maximiliano Pullaro. Por lo tanto, su discurso no se va a mover de las generales de la ley planteadas desde el comité provincial para la totalidad de quienes integran la alianza: avanzar con “la campaña de la no campaña”. La estrategia es maximizar lo hecho en gestión y, sobre todo, evitar errores no forzados.