Juan Monteverde y Axell Kicillof, las banderas de Eduardo Toniolli para retener su banca en el Congreso

Ahora es momento de profundizar el plan. Monteverde tiene todo para ser candidato a concejal y es de esperar que lo haga en sociedad con el Evita. Ciudad Futura quedó a tres puntos de la Intendencia de Rosario, pero mantiene su proyecto político y cosechó más aliados peronistas, como Leandro Busatto en Santa Fe capital y Norma López en Rosario.

Eduardo Toniolli, primer y segundo semestre

El escenario electoral seguramente se desdoblará, las locales en el primer semestre y las de diputados en el segundo. Toniolli tiene dos alternativas para la primera parte del año; no ser candidato, pero plegarse a la campaña de Monteverde; o ser candidato a convencional constituyente si se concreta la reforma constitucional. De cualquiera de las dos maneras, ganará en visibilidad.

El otro punto de la estrategia del Evita es abrazarse a la suerte de Kicillof. El gobernador de Buenos Aires procura nacionalizarse sin apuro y está enfrentado a la conducción de La Cámpora, por lo que recostarse sobre el armado nacional de Emilio Pérsico es una ventana a la expansión.

Kicillofismo a la santafesina

En ese esquema, Toniolli podría ser la persona que se embandere en el kicillofismo. El gobernador, no obstante, va en puntas de pie fuera de su terruño, donde las lógicas peronistas que imperan son distintas. Cuando Kicillof firmó con Pullaro un acuerdo sobre seguridad en San Nicolás, Monteverde y la diputada camporista de Wado de Pedro, Florencia Carignano, fueron los únicos aliados del gobernador en acompañar. Pero cuando visitó Rosario, su ministro de Gobierno Carlos Bianco se encargó expresamente de no dejar a nadie afuera de una reunión para reflexionar sobre la actualidad del peronismo.

A Toniolli no le resultará fácil porque no es el único en Santa Fe que quiere jugar en la arena del kicillofismo. También están los que no quieren jugar ahí, como el perottismo. Pero el diputado del Movimiento Evita tiene un plan y, como ya no hay vacas sagradas en el peronismo santafesino, es momento de ejecutar.