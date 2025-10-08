Facundo Manes lo hizo otra vez: denunció que recibió amenazas de Martín Menem, quien lo acusó de mitómano

Como en la apertura de sesiones ordinarias, cuando denunció que fue amenazado por Santiago Caputo , el diputado Facundo Manes volvió este miércoles a victimizarse por un supuesto ataque libertario en los pasillos de la cámara baja. Esta vez, dijo que Martín Menem le advirtió que recibiría "operaciones de prensa" si daba cuórum.

El riojano lo desmintió y el cruce anticipa acusaciones a Manes por supuestos vínculos con Fred Machado . El neurólogo era una de las figuras de la sesión, porque, en soledad, pidió tratar la remoción de José Luis Espert por sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico. El resto de los bloques prefería aceptar su licencia -en caso de llegar-, pero el neurólogo insistía en que no debía sostener la banca.

Según presenció Letra P , Manes se cruzó con Menem en forma ocasional, cuando el riojano estaba por ingresar a su despacho. Mantuvieron un diálogo de no más de tres minutos, que terminó con una despedida amistosa, registrada por periodistas que transitaban por la zona.

Sin embargo, el diputado de DPS usó las redes para denunciar la supuesta amenaza. Según describió, Menem le dijo: “Rogá que no haya cuórum porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos". El riojano lo desmintió por la misma red social. "No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro".

La pelea siguió en el recinto. Pablo Juliano (DPS), confirmó la amenaza; y el jefe de LLA, Gabriel Bornoroni , describió a Manes como "un canalla por mentir".

No le faltes a la verdad, Facundo.

La política necesita seriedad, no teatro. https://t.co/wwWizAeLZG — Martin Menem (@MenemMartin) October 8, 2025

Facundo Manes vs. Martín Menem

En un diálogo con la prensa, Menem reiteró su desmentida a la supuesta amenaza y defendió a Caputo, su enemigo interno, de aquella acusación de marzo. "Vuelve a faltar a la verdad. Hace seis meses, este hombre vino a mi despacho diciendo que le habían pegado una trompada en el pecho, por lo cual me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras. No había ocurrido nada. De hecho, hizo una denuncia y fue desestimada totalmente", recordó.

el saludo entre Martín Menem y Facundo Manes previo a la sesión pic.twitter.com/8FmRow51b8 — Victoria (@vickyurruspuru) October 8, 2025

Menem contó que cuando le habló al oído, le dijo a Manes que "iba a ser una sesión muy larga porque él no participa en la labor parlamentaria".

Por la red social X, Manes ya le había contestado. "Tirás la piedra y escondes la mano, Martín. Fue tal cual lo conté. La mentira son ustedes. Qué pena que no tengas coraje para bancártela", le replicó. "Con respecto a la seriedad: ¿Ponen a Espert en la lista, lo bajan, piden reimprimir boletas, hacen un show en el Movistar Arena tomándole el pelo a los argentinos que no llegan a fin de mes y ahora pedís seriedad? No tiene remate, ni gracia", chicaneó.

¿Qué pasó realmente?

Fuentes de los implicados en el cruce fueron consultados por Letra P, ratificaron sus versiones, y aportaron datos. Cerca del neurólogo aseguran que la amenaza existió, pero que en realidad fue en un tono amable y por eso no le impidió la despedida amistosa que retratan las filmaciones.

"Menem le dijo que le convenía bloquear el cuórum y le advirtió de operaciones de prensa que ya estaban ocurriendo, por parte de los trolls de Caputo", explican. En efecto, al momento de iniciar la sesión, en las redes sociales circulaban posteos que vinculaban a Manes con Machado. "Alguna vez se vieron por gestión de Espert, pero no es cierto que viajó en su avión", sostienen sus voceros.

En el menemismo dicen que el diálogo fue el típico sondeo previo a la sesión. "Le dijo ¿Qué pasa con el cuórum?, porque Martín estaba seguro de que podía bloquearlo. De hecho, estuvo cerca. El diálogo fue sólo eso. Lo demás es inventado, para protegerse de las denuncias que iba a tener por su vínculo con Machado", explican. Manes no habló en el recinto. Prefirió las redes sociales.