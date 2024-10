Jorge Capitanich sorprende y le aporta a Ricardo Quintela el aval que le faltaba para competir contra CFK

En paralelo, los intendentes peronistas de Chaco también pusieron manos a la obra. Algunos trabajaron para juntar avales para el riojano, impulsados en parte por su enemistad con el camporismo local. Capitanich tomó nota del asunto y buscó ubicarse por encima de la interna, como jefe del distrito.

image.png

Una reunión pendiente

Después de algunos desencuentros, Quintela confirmó que se verá con Cristina este viernes para conversar sobre la interna del PJ, pero aseguró que no abandonará la carrera. “Me voy a reunir, hay espacio para el diálogo. Pero no me bajo”, dijo el riojano.

Tanto el gobernador como la expresidenta ya formalizaron la presentación de sus listas ante la junta electoral del PJ. Los apoderados de Cristina pidieron la reserva del nombre “Primero la Patria”, con color celeste y blanco, mientras que los enviados de Quintela solicitaron “Federales, un grito de corazón”, con letras rojas y fondo celeste.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1846572733586653270&partner=&hide_thread=false #EleccionesPJ Quintela confirmó que este viernes se reúne con CFK: "Es difícil comunicarse a través de los tuits, el diálogo es lo fundamental" pic.twitter.com/rufnsUeRV3 — LETRA P (@Letra_P) October 16, 2024

El sábado vence el plazo para la presentación formal de candidatos, listas y avales. La elección está prevista para el 17 de noviembre.