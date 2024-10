Live Blog Post

El Gobierno anticipó que puede intervenir la AFA si se realiza la asamblea suspendida por la IGJ

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, anticipó que el Ministerio de Justicia podría intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si el organismo presidido por Claudio Tapia realiza este jueves la asamblea para reelegirlo que fue suspendida por la IGJ.

“Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal. Y la ley prevé que ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención”, desarrolló el funcionario en radio Rivadavia.

“Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, explicó Vitolo este miércoles.