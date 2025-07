Jesús María: Federico Zárate se borra de la interna de la UCR y se arrima a Patricia Bullrich

El intendente de Jesús María , Federico Zárate , anticipó su posición frente a la interna de la UCR de Córdoba para definir la lista para la Cámara de Diputados. A su círculo dejó saber que no jugará para ninguna cantera en elección interna convocada para el 3 de agosto por Marcos Ferrer , el titular de la fuerza centenaria.

Las elecciones legislativas de medio término suelen espantar a las autoridades municipales. Les meten mucho ruido en su territorio, tienen que bajar al barro de disputas de internas partidarias y por lo general no les reportan ganancias.

En el caso del jesusmariense Zárate eligió tomar prudencial distancia del proceso. “Formo parte de la UCR, pero no apoyo la interna. Me parece un error en este contexto”, comentó entre los suyos. Avisó claramente que no jugará para ningún bando.