Javier Milei y la ética en el discurso

Aquí no hay discusión sobre el contenido del relato que nos ocupa: fue artero, procaz, violento. Evaluar las intenciones electorales o las maniobras distractivas o las estrategias especulativas de ese discurso resulta menos importante que cuestionar ahora su temible contenido, cargado de una agresividad salvaje, lanzado a mansalva, luctuoso como una daga.

Los periodistas tenemos un compromiso ético con el público. No podemos permanecer en silencio cuando de manera directa e indirecta hemos sido, en muchas formas, aludidos. Pero, aunque así no hubiese sido, es competencia de las mujeres y hombres que trabajan con el lenguaje señalar sin amagues nuestro rechazo a los dichos del presidente Milei, que no generan más que consternación y angustia.

Las palabras importan tanto como las ideas y las acciones. El lenguaje nos cuenta la historia. Es entonces imprescindible saber con qué palabras, en qué lenguaje vamos a escribir nuestro futuro, porque los periodistas somos actores de la historia y, por formación, siempre queremos contar una buena historia. Y este no es el camino correcto.





(El autor es vocal titular del Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires)