El Gobierno abraza la jaula en nombre de la libertad

Pertenezco a una generación ampliamente convocada con fines electorales, pero subestimada y negada por los hacedores de políticas públicas. El arco político mira el presente con los lentes del pasado, surfeando la inmediatez nos traen a la actualidad un revisionismo histórico que nos divide y nos distrae, mientras el poder se mantiene oculto en sus privilegios y se aleja de las verdaderas urgencias.

En tanto, no hay claridad para resolver las consecuencias del rumbo económico del gobierno, sin ley de presupuesto no sabemos en qué orden de prioridad está ubicada nuestra generación. En medio de la recesión y ajuste del año pasado, se dispararon los pedidos de subsidios por desempleo un 60% para quienes perdieron el trabajo .

Estos datos importan, sobre todo para quienes tenemos menos de 30 años, lo que es sinónimo de haber transitado toda la vida entre crisis y cambios tecnológicos. Hoy las juventudes debemos recuperar la rebeldía y las ganas de cambiar el mundo, me niego a creer que esta generación es indiferente a los dolores de quiénes tenemos al lado.

Me niego a pensar que ser rebelde es pensar “y bueno, si los viejos se tienen que morir porque no tienen remedios que mueran, porque alguien los tiene que pagar”, como escuchamos en los últimos meses. El accionar político ineficaz que no supo -o no quiso- dar respuestas es responsable de la irrupción de estas expresiones.

Que no es casualidad tampoco que en estos errados conceptos de libertad que tiene el gobierno nacional haya empezado por la educación para lanzar el primer dardo, atacando y definanciando las universidades públicas. Es la educación, la posibilidad de igualar en términos reales, de progresar bajo el auge de la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas en el mercado laboral.

Construir una nueva agenda política

Por eso, es necesaria la construcción de una alternativa política que pueda poner en orden las prioridades y lejos de las distracciones, trabajar por las urgencias. Represento un partido político como la Unión Cívica Radical que hace más de un siglo lucha por la educación pública y la ampliación de derechos políticos, civiles y sociales.

Por la misma razón y sosteniendo los derechos que supimos conseguir hay que traer nuevos debates a la agenda política. Volviendo a creer en la política, convocando a esta generación a involucrarse y dejar de mirar para otro lado. La historia y la política necesitan de buenas y genuinas intenciones.

Que quede claro, nos importa la libertad, pero de elegir, sacándole el manto de silencio a las opresiones y a todo tipo de violencias. Porque a la clandestinidad no volvemos nunca más, al closet no volvemos nunca más. Es hora de dejar de discutir el pasado porque el futuro ya está entre nosotros.