La peor despedida: el Círculo Rojo desaprobó a Alberto Fernández

Fernández desplegó un abanico de puntos destacados de su gestión. La "Justicia colonizada", la pandemia, la deuda, cifras sobre salud y educación y el ingreso de Argentina a los BRICS. Igual, la enumeración no pareció importarle al Círculo Rojo que ya antes de su llegada comentaba la diferencia en el cambio del cronograma de un año al otro, como un hecho resaltado. Como en 2022 el Presidente cerró el tradicional cónclave de la ciudad balnearia en un clima de incomodidad; esta vez la organización decidió ubicarlo en la primera jornada del evento que dura tres días y que lleva a los candidatos más competitivos de las PASO (con faltazos) a disertar. "Seguro que se hizo a propósito, para que la convocatoria no fuera tan triste y porque al Presidente lo tenés que invitar igual", opinó un empresario a Letra P.

"Alberto no existe, ¿no ves las millones de personas que lo están escuchando en el streaming?", ironizó un representante de una firma de consumo masivo que prefirió el off the record. Un par de voces empresarias matizaron el ambiente y valoraron que el mandatario haya estado siempre presente de alguna forma durante los cuatro años de mandato en el encuentro marplatense.