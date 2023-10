Recomendado al libertario Juan Nápoili por el cacique cafetero local Martín Cabrales , un regio del jet set empresario, el restó irrumpió en abril en la carta gastronómica marplatense con un menú especializado en carnes, pescados y verduras curada por Patricio Negro y Fernanda Sarasa , chefs top de la ciudad. Con un tenedor promedio de 15.000 pesos, comer en Furia no es para cualquier billetera.

View this post on Instagram

Negro y Sarasa no son solo dos apellidos ilustres de las hornallas marplatenses -dicen que su prestigio no es cuento-. Combinados, también son un restaurante: Sarasanegro. Patricio y Fernanda tienen su propio boliche en San Martín 3458, a seis cuadras de la plaza donde termina la peatonal. Cuentan en La Feliz que del local, que no dice nada visto deade la calle, era habitué María Eugenia Vidal: había una mesa reservada para ella.