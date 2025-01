Javier Milei, sobre un posible acuerdo con Mauricio Macri: "Sería ideal ir juntos y arrasar con el kirchnerismo"

Milei remarcó que “habría que ver qué intenciones tiene Macri de involucrarse activamente en la política partidaria y de cargos” y aseguró que no le parece "interesante" la discusión por los cargos.

Sobre este tema, el economista libertario cuestionó a quienes pretenden "cuidar la quintita" al no alinearse "al mejor gobierno de la Argentina" en las elecciones de este año.

“Qué loco, no se quieren alinear con el mejor gobierno de la Argentina, es raro. ¿O no será que hay una cuestión miserable en el medio de cuidar la quintita y estar pensando en chiquito? ¿Por qué no piensan en grande y en los argentinos en vez de estar mirando la chiquita?”, deslizó Milei.

¿Funcionarios al Congreso de Javier Milei?

Al repasar las eventuales candidaturas de LLA, Milei fue consultado por la posibilidad de incluir funcionarios y relativizó la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de su vocero, Manuel Adorni, y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Bullrich y Adorni están felices haciendo lo que están haciendo en sus funciones de Gobierno y Karina se siente más cómoda cuidando mis espaldas", explicó el jefe de Estado.