Javier Milei no tiene respaldo en el Congreso para intervenir la provincia de Buenos Aires

En estas dos décadas los presidentes olvidaron el artículo sexto de la Constitución y ante cada conflicto local, apelaron a las artes de la política para colaborar con los gobernadores, pero la amenaza nacional de una intervención casi que se había extinguido hasta la mañana de este viernes.

El PRO se mantuvo en silencio y sus referentes de sus bloques legislativos prefirieron no pronunciarse. En la UCR también hubo cautela, aunque las principales figuras del Congreso no avalan una intervención. "Es una discusión entre ellos que no tiene ningún asidero. Milei provoca para que el otro le conteste. Sus legisladores debería dejar de votarle todo a Kicillof", sostuvo, en estricto off the récord, una autoridad del bloque de Diputados.

El diputado bonaerense Pablo Juliano, de Democracia Por Siempre, el bloque de los migrados de la UCR, rechazó de plano que Milei tome la administración de la provincia. "No oculto mis diferencias con Kicillof, pero ¿qué importa qué partido la gobierna? Lo que está en juego es mucho más grande: un jefe de Estado que avanza sin límites y cada vez se asemeja más a un tirano"

En el Senado, Maximiliano Abad, referente de la UCR bonaerense fue al grano: "Los problemas de seguridad de los bonaerenses necesitan respuestas urgentes. Señor presidente: respete el mandato constitucional del gobernador y ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición", le exigió a Milei en Twitter.

Los problemas de seguridad de los bonaerense necesitan respuestas urgentes. Señor presidente @JMilei, respete el mandato constitucional del gobernador y ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición.



Señor gobernador @Kicillofok acepte la ayuda federal que la… — Maxi Abad (@MaxiAbad) February 28, 2025

Abad le pidió además a Kicillof aceptar la ayuda de fuerzas federales y trabajar "de manera conjunta priorizando a los vecinos de la provincia". "Tenemos un ejemplo cercano de coordinación en seguridad: la provincia de Santa Fe. Ése es el camino", acotó.

El senador Martín Lousteau, presidente de la UCR, también descartó avalar una intervención en Buenos Aires. "La amenaza es gravísima. El Gobierno todo el tiempo dice que trabaja con Pullaro ¿En qué se diferencia un santafesino que está sufriendo la inseguridad de un bonaerense que también la sufre? ¿Por qué el Gobierno en un caso dice que colabora y en el otro le dice al gobernador que se vaya?", se preguntó.

Unidad peronista

Con rechazo del dialoguismo, Milei no tiene ninguna chance de intervenir la provincia de Buenos Aires, pero su amenaza provocó la unidad del peronismo en el Congreso, luego de votaciones divididas en las últimas sesiones, en temas como PASO o la agenda de seguridad.

El kirchnerismo, los gobernadores, el massismo y hasta los grupos díscolos que hay en cada bancada de UP se unieron en repudio al jefe de Estado. Los mandatarios provinciales cundieron en pánico: si el método de la intervención federal se naturaliza, no habrá líder territorial que esté a salvo. Los partidos provinciales prefirieron el silencio, pero a nadie le hace gracia los tuit de Milei.

El diputado Ramiro Gutiérrez, cercano a Sergio Massa, le pidió a Milei "garantizar las instituciones de cada provincia" y sostuvo que gobernar por decreto y sin la constitución "no solo es 'estafar' a la gente, sino es 'propiciar' un camino peligroso y grave que en Argentina siempre salió mal".

El interbloque de UP en el Senado emitió un comunicado de repudio a Milei por atacar la intervención. "Muestra desprecio a las instituciones, a la democracia y a la voluntad popular", señalaron. Buenos Aires en el Senado está representada por Wado de Pedro y Juliana Di Tullio, cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.

• REPUDIAMOS EL ATAQUE DE MILEI AL GOBERNADOR KICILLOF pic.twitter.com/V3CLDtZ86P — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) February 28, 2025

"Los golpes de Estado también están fuera de la Constitución, por eso a usted le encantan. Acá hay un primer ladrón de la riqueza de la provincia más importante y ese, es usted", sostuvo Di Tullio. En Diputados, Victoria Tolosa Paz, enfrentada a CFK y cercana a Kicillof, fue la primera en repudiar las advertencias libertarias.

"Presidente: ¿Qué tal si empieza a cumplir con sus funciones y le devuelve a la Provincia los $750 mil millones del Fondo para la Seguridad que USTED le sacó a los bonaerenses? Esa suma equivale a 10 mil patrulleros o 30 mil cámaras", posteó temprano. La siguieron casi todos sus pares.