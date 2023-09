Pablo Moyano, al choque

La contracara del dialoguismo de Martínez fueron las declaraciones, en la mañana de este sábado, del siempre combativo Pablo Moyano, quien en los últimos días no paré de quejarse de la inactividad del peronismo frente a la amenaza de Milei o la que, entiende, representa la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

El cosecretario general de la CGT advirtió que, si la oposición gana las elecciones, el sindicalismo "no se va a quedar de brazos cruzados y va a haber resistencia" en las calles y cruzó al titular de la UOCRA. “Yo ni loco me reúno con un personaje que constantemente ataca a los trabajadores”, afirmó y marcó que Martínez se reunió “en forma particular y no en nombre de la CGT”.

"Se creen que los dirigentes nos vamos a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas... Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente", sostuvo el referente sindical en diálogo con Radio Splendid, aunque aclaró que no apunta a generar disturbios, sino en oponerse a las eventuales medidas de Bullrich o Milei.

"No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores", remarcó el hijo del líder camionero Hugo Moyano y concluyó: "Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha".