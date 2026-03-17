Javier Milei, Lázaro Báez y la inocencia fiscal: una ley por la culata

Es como pasa con los goleadores: cuando están torcidos, no entra una. O con los arqueros: les entran todas. Sumergido en una de sus peores rachas , a Javier Milei le salió una ley por la culata: la de Inocencia Fiscal creó el marco jurídico para que la Justicia beneficiara al empresario kirchnerista Lázaro Báez en una causa por evasión.

Este martes, mientras Cristina Fernández de Kirchner declaraba en Comodoro Py en el marco del proceso conocido como Los cuadernos K , el Tribunal Oral Económico Nº 3 dispuso el sobreseimiento parcial del dueño de Austral Construcciones , en un fallo que benefició también, con cierres parciales o totales, a uno de sus hijos y a otras 11 personas.

¿Por qué? La retroactividad de la ley penal más benigna. Esa es la cuestión.

"El expediente judicial analizaba la falta de pago del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y la tasa prevista en el artículo 37 de la ley de Ganancias. Los períodos fiscales bajo revisión abarcaban los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014", explicó Camilo Cagnacci en Infobae.

"La nueva legislación -agregó- fijó que la evasión simple requiere un monto superior a los $100.000.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual. Para los casos de evasión agravada, la cifra mínima ascendió a$ 1.000.000.000. La norma también penaliza la utilización de facturas falsas cuando el perjuicio económico supera los $ 100.000.000".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gabyspepe/status/2033981045469511706?s=20&partner=&hide_thread=false Retroactividad de la ley penal más benigna hace su ingreso estelar. Beneficiados por la Ley de Inocencia Fiscal de Milei, Lázaro Báez y sus hijos recibieron un sobreseimiento parcial por evasión. https://t.co/IybIFGUmTf — Gabriela Pepe (@gabyspepe) March 17, 2026

El nuevo marco jurídico creado por el Presidente, quien sostiene la teoría de que quien evade impuesto es un héroe que no debe ser molestado por el Estado con preguntas incómodas sobre los orígenes de sus recursos, permitió que la defensa de Báez pidiera el sobreseimiento de su cliente con el argumento de que los montos que evadió en el pasado son menores a los que establece la ley 27.799, de Inocencia Fiscal, que, según establece el derecho penal argentino, debe prevalecer porque resulta más benefociosa para las personas imputadas.

Aunque el fiscal Diego Velasco pataleó y rechazó el planteo, los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli lo aceptaron y dictaron los sobreseimientos de los imputados, en algunos casos parciales, como el de Báez padre, y en otros totales.