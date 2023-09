A medida que se acercan las elecciones generales, en La Libertad Avanza comienzan a aparecer "peros" a la dolarización . Ramiro Marra relativizó el tiempo en el que se podría dolarizar. Darío Epstein dijo que no habrá plan "sin dólares". Diana Mondino agregó que primero habrá que desarmar la "bomba de Leliq" y reconoció que en las reservas del Banco Central hoy no existe stock para poner la moneda estadounidense a circular. Pese a los tres frenos de los representantes de su equipo, Javier Milei ratificó este miércoles con su propuesta estrella ante empresarios en el Latam Economic Forum, al punto que le puso plazo (dos años para implementarlo) y tasa, con una cotización al valor del mercado. "Si hoy está el CCL (contado con liquidación) a $730, entonces ese sería el precio de hoy ”, aseguró.

El auditorio, con acceso restringido a la prensa, estaba colmado. El salón Versalles explotó de inversores, hombres y mujeres de negocios y particulares que agotaron un mes antes las 810 entradas, cada una de $25.000 (o U$S34 en una economía dolarizada) . Es la quinta vez que el libertario diserta en el evento de Epstein, su amigo y asesor económico, que tiene un fin de beneficencia. El objetivo es recaudar fondos para la Fundación de Acción Social de Jabad , coorganizadora y que cada año elige otra organización beneficiaria, en este caso fue la Fundación Casa Grande. "Hoy solo hablo sobre los chicos" , contestó ante las preguntas de Letra P , y aseguró no saber cuánto se recaudó. " No toco plata ", retrucó y contó que la semana próxima estará de viaje en Estados Unidos para reunirse con inversores.

Hubo dos momentos de aplausos al candidato libertario: el primero, de una llamativa timidez, cuando Milei resaltó que les había advertido a los presentes no entrar al blanqueo de capitales del gobierno de Mauricio Macri en el 2017 porque el expresidente estaba amenazando con su reelección. " No voy a promover ningún tipo de tecnología digital, porque les van a quedar los deditos marcados y después les van a venir cobrar impuestos ", fue la frase que desató la celebración del público. El segundo aplauso se lo llevó cuando prometió que si LLA dolariza "antes de las elecciones de medio término , es decir, en 2025, tendrá "mayorías arrolladoras que permitirán llevar a la Argentina a ser potencia en los próximos 35 años".

Un día antes, Espstein le había puesto sus reparos a la idea más llamativa del aspirante. "Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares", sostuvo. "No sé si vamos a llegar a hacerlo en el primer mandato de gobierno o si lo vamos a hacer en otro gobierno", llegó a decir Marra, el candidato libertario a jefe de Gobierno porteño.